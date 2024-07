Prestigioso riconoscimento che celebra il grande cantautore sassolese

È iniziata ai Giardini Ducali di Modena l’undicesima edizione del Premio Pierangelo Bertoli, con la selezione degli 8 finalisti che si contenderanno il PREMIO PIERANGELO BERTOLI “NUOVI CANTAUTORI”.

Gli 8 finalisti, selezionati tra centinaia di candidati, sono:



RNG da Genova con il brano “Vorrei”,

MMARA da Milano con “La Voce Fa Male”,

GIACOMO ROSSETTI da Firenze con “Siena Non Ride Piu’”,

BRIGIDA da Chieti con “La La Land”,

MARCO GERMANOTTA da Messina con il brano “Fai Davvero Come Vuoi”,

XGIOVE BAND da Fermo con “Trattato (Dimmi Che Non Hai Smesso)”,

EMANUELE DABBONO da Savona con il brano “Oversize”,

LUCA FOL da Rimini con il brano “Estinguiamoci”.

Le finali che ritorneranno, dopo 10 anni di assenza, al Teatro Carani di Sassuolo (Modena) (Via Giuseppe Mazzini, 28), si terranno l’8,9,10 novembre e il Vincitore Assoluto della sezione Nuovi Cantautori si aggiudicherà un Premio consistente in 5.000 euro e la possibilità di partecipare a manifestazioni di prestigio collaterali che si svolgeranno in Italia nel corso del 2025.

I finalisti sono stati selezionati da una giuria di addetti ai lavori composta da Alberto Bertoni (produttore discografico, autore), Moreno Bartolacelli (musicista di Pierangelo Bertoli, Direttore Sonus Accademy), Maurizio Tirelli (musicista, direttore d’orchestra), Gigi Cervi (musicista di Pierangelo Bertoli), Wilko (cantante, chitarrista leader dei Rats), Marco Ligabue (cantautore), Ferdinando Bruno (manager Alberto Bertoli e organizzatore eventi), Enrico Santini (responsabile Arci Modena), Riccardo Benini (Direttore Artistico Premio Pierangelo Bertoli).

Il valore artistico di Pierangelo Bertoli è stato talmente elevato da motivare la nascita di un concorso che intende premiare i cantautori che, proprio come ha fatto Pierangelo, siano capaci di arrivare al cuore della gente attraverso i contenuti dei loro testi, l’impegno sociale e la capacità di distinguersi rispetto alle tendenze di pensiero e di moda attuali.

Il Premio Pierangelo Bertoli è organizzato da Montecristo Aps, con il Patrocinio della Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Modena e dal Comune di Sassuolo, in collaborazione con sponsor privati, fondamentali per la realizzazione della manifestazione, come Bper Banca, Cantine Riunite & Civ, e partner come Arci Nazionale Circuito Musicale, Arci Real, Arci Modena coordinata da Mirco Pedretti.

La direzione artistica è affidata ad Alberto Bertoli e Riccardo Benini.

www.premiopierangelobertoli.it – www.bertolifansclub.org

