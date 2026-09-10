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Raccolta firme per la richiesta del Referendum sul Divieto di caccia

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Comune-Bollate
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Online la raccolta firme per due quesiti referendari abrogativi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14.07.2026; sui seguenti temi:

– quesito n. 1 – “Vietiamo la caccia art. 842”

– quesito n. 2 – “Vietare la caccia in Italia art.19 ter”

Come firmare: È possibile firmare presso lo Sportello Polifunzionale di questo Ente – sito in Piazza Aldo Moro 1, negli orari di apertura al pubblico, previa esibizione di un valido documento di identità.

E’ possibile anche la sottoscrizione online tramite SPID o CIE accedendo al seguente link del Ministero della Giustizia:

quesito n. 1

link https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/7300000

quesito n. 2

link https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/7300001

Chi può firmare: possono firmare i residenti nel Comune di Bollate.

Raccolta firme: fino al 15 settembre 2026

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