Raccolta firme per la richiesta del Referendum sul Divieto di caccia

Online la raccolta firme per due quesiti referendari abrogativi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14.07.2026; sui seguenti temi:
– quesito n. 1 – “Vietiamo la caccia art. 842”
– quesito n. 2 – “Vietare la caccia in Italia art.19 ter”
Come firmare: È possibile firmare presso lo Sportello Polifunzionale di questo Ente – sito in Piazza Aldo Moro 1, negli orari di apertura al pubblico, previa esibizione di un valido documento di identità.
E’ possibile anche la sottoscrizione online tramite SPID o CIE accedendo al seguente link del Ministero della Giustizia:
quesito n. 1
link https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/7300000
quesito n. 2
link https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/7300001
Chi può firmare: possono firmare i residenti nel Comune di Bollate.
Raccolta firme: fino al 15 settembre 2026
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