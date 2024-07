Partito il sistema di mobilità sostenibile integrato

Partito l’innovativo sistema di mobilità sostenibile integrato. Si tratta di un sistema sperimentale di mobilità sostenibile integrato, realizzato grazie alla collaborazione tra E-VAI, società di mobilità sostenibile del gruppo FNM e il Comune.

In via Pace è stata realizzata una eco-stazione dove noleggiare auto e bici elettriche. Alla stazione di Bollate Nord è disponibile una seconda postazione di bike sharing. Il progetto sperimentale di Bollate ha l’obiettivo di incentivare la transizione energetica della mobilità urbana ed extra-urbana e include in questa prima fase due presidi: l’eco-stazione in via Pace, angolo via Don Minzoni, dotata di wallbox per la ricarica di veicoli elettrici, un veicolo full electric di ultima generazione in car sharing con più di 340 chilometri di autonomia e una stazione di ricarica per bici.

La seconda è una stazione di bike sharing in via San Pietro, nella stazione ferroviaria di Bollate Nord che potenzia il collegamento tra il quartiere Cassina Nuova, le stazioni ferroviarie.

«Siamo molto orgogliosi di essere tra i primi a offrire alla propria città un sistema sostenibile di mobilità che prevede la condivisione, non solo delle auto elettriche ma anche delle biciclette, molto più comode per i piccoli spostamenti cittadini. Crediamo che questa novità, sostenibile ed ecologica, possa essere apprezzata sia da chi vive a Bollate sia da chi arriva da fuori, attraverso le nostre stazioni», conclude il sindaco Francesco Vassallo

