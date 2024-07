RaiPlay racconta la storia del Giffoni, in programma dal 19 al 28 luglio, con uno speciale dedicato al ‘Festival più necessario’, come lo definì François Truffaut, che giunge nel 2024 alla sua 54esima edizione. “L’illusione della distanza” è il tema scelto dal Giffoni 54 per raccontare la magia dell’infanzia e le sfide dell’adolescenza attraverso una selezione di oltre 100 tra lungometraggi e cortometraggi, documentari e animazione che saranno visti, commentati e votati esclusivamente da una giuria di circa 5000 ragazzi provenienti da oltre 30 Paesi.

Nei suoi oltre 50 anni di vita, il Giffoni è riuscito a raccontare storie avventurose e affascinanti alla scoperta del mondo viste attraverso gli occhi dei più piccoli e a dar forma alle inquietudini degli adolescenti attraverso le opere presentate nelle diverse sezioni competitive, che vanno dagli Elements +3 ai Generator +18. Ed è proprio seguendo il percorso di ‘crescita’ cinematografica proposto dal Giffoni che RaiPlay, ha costruito un ricco speciale dedicato all’evento, disponibile dal 19 luglio al seguente link raiplay.it/giffonifilmfestival, con decine di film e di serie tv che hanno fatto la storia più recente del Festival.

Le avventure ‘intergenerazionali’ del draghetto Grisù e della tenera Hello Kitty, le canzoni dei 44 Gatti, la dolcezza di Pinocchio and Friends e le magie delle Winx, che hanno appena festeggiato i loro primi 20 anni, compongono l’offerta di Elements +3 e +6, insieme ad alcuni dei cortometraggi più interessanti proposti negli ultimi anni, come Il piccolo galago senegalese, Zibilla, Chi ha detto mostro?, Giuseppe, vincitore per la giuria +3 nel 2022, e il lungometraggio Elfkins – Missione Best Bakery, scelto dai +6 come film vincitore della 50esima edizione. Ad essi si aggiungono titoli avvincenti come l’intrigante Triplo guaio per tre e il premiato Ötzi e il mistero del tempo, votato come miglior lungometraggio dai +6 nel 2018.

