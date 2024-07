La cooperativa sociale Koiné, presenta il bilancio del 2023

Tante iniziative e progetti che rispondono ai bisogni dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie Sono quasi 33.000 le persone raggiunte nel 2023 dalle attività e dai servizi della cooperativa sociale Koinè di Novate, grazie all’impegno dei suoi 347 soci, di cui il 91% donne. Koinè fa parte di Legacoop Lombardia, la struttura regionale di Legacoop che riunisce circa 900 cooperative con oltre 38.000 addetti e una valore della produzione di oltre 4 miliardi, attive a livello regionale in tutti i settori: logistica, consumo, welfare, cultura, housing, produzione e servizi.

La presidente di Koinè Alessia Minuz ha scritto una lettera aperta a socie e soci dove ha riassunto le tappe fondamentali del 2023 e ringraziato chi ha contribuito ai buoni risultati. «Redigere il bilancio sociale è sempre un’importante occasione per ripensare a tutto quanto è stato realizzato nel corso dell’anno: significa ripercorrere tappe, avvenimenti e momenti che la nostra Cooperativa ha vissuto insieme alle persone e alle Comunità dove lavoriamo.

In questo 2023 abbiamo continuato ad affrontare il percorso iniziato insieme, come i soffioni, che affrontano il proprio viaggio con forza, coraggio e fiducia, pronti a sfidare ostacoli e a cogliere opportunità», spiega la presidente.

A Novate la cooperativa è da poco rientrata nei locali di via Curie dopo la ristrutturazione degli uffici e degli spazi dedicati ad Astrolabio. Il 2023, continua Minuz, l’obiettivo è stato quello di ripartire dal definire l’identità organizzativa della cooperativa e le strategie operative derivanti.

Questo ha portato a rendere maggiormente vive le relazioni sia tra le persone che lavorano in cooperativa, sia all’esterno con altre realtà. «Abbiamo ritenuto importante, continuare a rinforzare il lavoro accanto all’ente pubblico per sensibilizzarlo a riconoscere, anche economicamente, la professionalità e la qualità messa in campo dalla cooperativa, la sua capacità di leggere i bisogni e di rispondere ad essi con lungimiranza e innovazione. Abbiamo proseguito l’aggiornamento di socie e soci sull’andamento della cooperativa», conclude Alessia Minuz.