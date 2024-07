Rho, divieto di transito per i mezzi pesanti sulle vie Ratti, Cantù, Settembrini

Divieto di transito per i mezzi pesanti sulle vie Ratti, Cantù, Settembrini, nel tratto di strada tra SS33 e la rotatoria Settembrini-Sirtori. Stop ai mezzi pesanti tra il Sempione e la frazione di Passirana: è entrata in vigore l’ordinanza per limitare il passaggio di tir e i veicoli con massa a pieno carico, superiore alle 3,5 tonnellate.

Questo in entrambe le direzioni di marcia nel tratto di strada compreso tra la SS. 33 del Sempione e la rotatoria Settembrini-Sirtori-Valera. Il provvedimento è stato adottato in seguito all’apertura della nuova via Lainate e del nuovo casello autostradale di Lainate, che permette ai mezzi pesanti di accedere all’autostrada o al Sempione seguendo altri percorsi, meno impattanti per i residenti di Passirana.

Lo scopo è infatti limitare il transito dei mezzi pesanti che con il loro passaggio quotidiano creano disagi ai residenti e per migliorare la sicurezza per gli studenti del liceo scientifico. La polizia locale effettuerà controlli per verificare che l’ordinanza venga rispettata, mentre sono esclusi dal blocco, gli autobus del trasporto pubblico. I mezzi diretti alla zona industriale di via Sirtori dovranno entrare e uscire da via Valera.

«Con l’apertura della nuova via Lainate e del nuovo casello si è creato un nuovo collegamento extraurbano tra il Sempione e l’autostrada, su cui devono indirizzarsi i mezzi pesanti. Questo provvedimento punta a migliorare la viabilità verso Passirana e a diminuire i disagi per i residenti e gli studenti, che da troppo tempo sopportano i rumori e l’inquinamento causati dai tir in transito», spiega l’assessora Valentina Giro.

Il nuovo casello di Lainate-Arese sulla A8 Milano – Varese. inaugurato recentemente, è parte del maxi cantiere di Autostrade per l’Italia di oltre 147 milioni di euro, avviato cinque anni fa, per la realizzazione della quinta corsia.