Si aprono i Giochi della Olimpiade e Paralimpiade di Parigi 2024 e arriva il messaggio d’auguri di Giusy Versace, atleta paralimpica specialista dei 100, 200 e 400 nell’atletica leggera, finalista ai Giochi Paralimpici di Rio2016 nei 200 metri e detentrice di 11 titoli italiani.

Giusy Versace pronta a tifare gli azzurri impegnati a Parigi

”Vedendo ieri Gimbo Tamberi volare a Parigi sull’aereo di Stato e il Presidente Mattarella al Villaggio Olimpico sono tornata nelle vesti di atleta e ho iniziato a sentire l’emozione e l’adrenalina della vigilia dei Giochi, ma soprattutto sono rimasta positivamente colpita dal suo atteggiamento. E’ la prima volta che vedo il Presidente della Repubblica ospitare in aereo il portabandiera azzurro e, ancora di più, pranzare al tavolo degli atleti nel villaggio olimpico. Interpreto questo gesto come un segnale di grande apertura e stima nei confronti degli atleti che dovranno tenere alto il nome dell’Italia, ma anche come il simbolo di un crescente interesse e affezione da parte del nostro Paese verso gli sport minori. Lo abbiamo visto anche in occasione dei recenti Europei di Atletica Leggera del giugno scorso a Roma, che hanno regalato all’Italia un trionfo di medaglie e di pubblico. Confesso che ho provato un po’ di sana invidia perché da atleta non ho potuto godere di simili occasioni” – sottolinea Giusy Versace.

”Sono certa -prosegue la Versace – che da stasera fino all’11 agosto milioni di italiani si incolleranno alla televisione per seguire e tifare i nostri azzurri e per farsi ammaliare dalla magia dei Giochi Olimpici e di quelli che saranno i suoi protagonisti. Auspico lo stesso interesse e trasporto di pubblico e media anche per le Paralimpiadi, al via dal 28 agosto all’8 settembre, e leggo con enorme piacere che il presidente Mattarella ha già confermato la sua presenza alla cerimonia di inaugurazione e che la delegazione azzurra degli atleti paralimpici sarà la più numerosa di sempre”.

Conclusione

”Sono pronta quindi a tifare i nostri azzurri – conclude Giusy Versace – che sono lì a rappresentare il nostro meraviglioso Paese e auguro a loro di mettercela tutta e di divertirsi perchè l’Olimpiade è un’occasione davvero unica ed eccezionale. In bocca al lupo a tutti!”.

