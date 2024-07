Serate di ballo ogni settimana dal giovedì alla domenica sera

Torna l’Agosto in piazza alla piastra dietro il Municipio

Torna sulla piastra alle spalle del Municipio di piazza Visconti, con accesso da via De Amicis 6, l’Agosto in piazza, la tradizionale animazione delle serate estive per quanti rimangono in città e non partono per le vacanze.

Ogni settimana del mese di agosto, dal giovedì alla domenica sera, si potrà trovare buona musica, si potrà ballare all’aperto gustando una bibita o una bevanda fresca. A gestire le serate sarà Mauro Di Fazio con l’Azienda Agricola Cascina Madonnina.

L’assessore commenta

“Per quest’anno, purtroppo, non è possibile cucinare dal momento che gli impianti della cucina sono già stati in parte smantellati in vista dei lavori di rigenerazione dell’area – spiega l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti, che ha lavorato per garantire anche quest’anno questa iniziativa estiva – Ma si potranno acquistare bevande e ci sarà la tradizionale animazione musicale per garantire balli e allegria agli appassionati e a chi ci si vorrà cimentare, in particolare gli anziani, da sempre affezionati fruitori di questa iniziativa. A partire da giovedì 1 agosto e fino a sabato 31 agosto, aspettiamo chi vorrà trascorrere serate in compagnia, per sfuggire al caldo e godere di piacevoli momenti con gli amici”

