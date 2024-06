Mercato creditizio: ecco i finanziamenti più ricercati sul web

Il web si conferma un canale particolarmente favorevole per il mercato creditizio. Sono in aumento, infatti, le ricerche per quello che riguarda i finanziamenti: si tratta di un incremento da attribuire principalmente al fatto il processo per gli utenti risulta più semplice e veloce.

In particolare, è possibile usufruire di un’ottima user experience affidandosi ai portali di comparazione, siti specializzati, come per esempio Facile.it, che permettono di mettere a confronto molteplici opzioni di prestito online, così da favorire scelte del tutto consapevoli e sostenibili dal punto di vista finanziario.

E dalla ricerca all’avanzamento della richiesta il passo è breve: chi sceglie la rete per trovare il finanziamento più adatto alle proprie esigenze è spesso attratto dalla spinta innovativa di quei servizi che, puntando sulla digitalizzazione, offrono l’accesso a una formula all’avanguardia, capace di assicurare una gestione più efficiente dell’intera value chain creditizia.

Tra i prodotti più ricercati e richiesti online ci sono soprattutto i cosiddetti prestiti personali, cui si affiancano i finanziamenti finalizzati e le cessioni del quinto. Scopriamo le caratteristiche principali di ogni soluzione per comprendere appieno le ragioni di questo trend.

Come funzionano i prestiti personali?

I prestiti personali vengono concessi da banche e istituti di credito sulla base della valutazione della capacità di rimborso del richiedente, che include l’analisi del reddito, del merito creditizio e della storia finanziaria.

La somma erogata, che non è legata all’acquisto di beni o servizi specifici, può essere utilizzata liberamente per qualsiasi esigenza, come spese impreviste, consolidamento dei debiti o investimenti personali.

Il tasso di interesse applicato ai prestiti personali può essere fisso o variabile, influenzando così l’ammontare delle rate mensili. La durata del finanziamento varia generalmente da uno a dieci anni, a seconda delle condizioni contrattuali stabilite tra il creditore e il debitore. La flessibilità d’uso e la semplicità delle procedure di richiesta rendono i prestiti personali una scelta piuttosto gettonata tra i consumatori.

Le caratteristiche dei finanziamenti finalizzati

I finanziamenti finalizzati sono prestiti destinati all’acquisto di beni o servizi specifici, come per esempio elettrodomestici, mobili o auto – con questi ultimi attualmente veri e propri osservati speciali, dopo aver registrato, secondo Crif, il +17,7% delle richieste nel 2023 e un +4% nei primi 4 mesi del 2024, stando ai dati diffusi da UNRAE.

Questo tipo di finanziamento viene solitamente offerto direttamente dal venditore del bene o servizio, in collaborazione con istituti di credito o società finanziarie, vincolando così l’utilizzo dei fondi all’acquisto concordato.

Inoltre, i finanziamenti finalizzati possono presentare condizioni agevolate rispetto ai prestiti personali, come tassi di interesse più bassi o periodi di grazia iniziali, grazie agli accordi commerciali tra venditori e istituti finanziari.

Le rate del finanziamento vengono rimborsate secondo un piano di ammortamento predefinito, che può variare da pochi mesi a diversi anni, a seconda dell’importo finanziato e degli accordi contrattuali.

Chi può richiedere la cessione del quinto?

La cessione del quinto rappresenta una forma di prestito caratterizzata dal rimborso mediante trattenuta diretta sullo stipendio o sulla pensione.

Tale modalità di rimborso garantisce ai creditori una maggiore sicurezza, riducendo il rischio di insolvenza. Naturalmente, come suggerito anche dal nome, la rata ammonta a un quinto del totale percepito dal lavoratore in busta paga o dal pensionato.

La durata della cessione del quinto può estendersi fino a dieci anni, con la possibilità di estinguere anticipatamente il debito. L’importo massimo erogabile dipende dal livello di reddito del richiedente e dalla durata del contratto di lavoro o del trattamento pensionistico. È spesso accompagnata da una polizza assicurativa obbligatoria che copre il rischio di perdita del lavoro o di decesso del debitore.

