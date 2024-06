4 giorni con oltre 30 spettacoli gratuiti a tema urban dance tra workshop, esibizioni, battle etc…

Da sabato 29 giugno a martedì 2 luglio arriva a Milano la 2ª edizione del MILANO URBAN DANCE FESTIVAL, ideato e organizzato da DANCEHAUSpiù – Centro Nazionale di Produzione della Danza di Milano nato dall’unione di tre consolidate realtà del settore – la DanceHaus di Susanna Beltrami, l’Associazione ContART diretta da Matteo Bittante e l’Associazione ArtedanzaE20 diretta da Annamaria Onetti.

Una grande festa collettiva che vedrà protagonista la danza urban in tutte le sue manifestazioni, espressione di culture e contaminazioni, nel segno dell’arte, del ritmo e della creatività.

La periferia di Milano – Municipio 7 – si trasformerà in una scuola di danza a cielo aperto, un palcoscenico internazionale e un luogo di festa inclusivo per tutti i cittadini, con un programma che prevede oltre 30 eventi gratuiti previa prenotazione.

Workshop di waacking, hip hop, urban contemporary, break dance e quest’anno anche di merengue, bachata e afro urban dedicati a ragazzi, laboratori artistici inclusivi (realizzati in collaborazione con Dynamo Camp e Ass. Las Mariposas Europa), dj set, battle a premi, sfilate danzanti e performance incredibili con artisti da tutto il mondo.

Cuore pulsante e quartier generale per tutta la durata dell’evento saranno il Parco delle Cave – nel piazzale all’angolo tra via delle Forze Armate e via Cancano – Piazza Anita Garibaldi e Piazzale della Cooperazione con un coinvolgimento quindi di tre quartieri: Baggio, Forze Armate e Quarto Cagnino.

Il festival, che vanta il sostegno del MiC – Direzione Generale Spettacolo, del Comune di Milano – all’interno della programmazione Milano è Viva 2024 – e di Regione Lombardia, dopo il grande successo della prima edizione torna per creare una connessione viva e partecipata con la comunità attraverso balli coinvolgenti e di richiamo.

Tutte le attività di workshop, laboratori e performance in programma saranno a ingresso libero, su prenotazione al link www.dhpiu.com oppure direttamente sul posto, per consentire una piena e libera partecipazione attiva dei cittadini con l’obiettivo di facilitare l’inclusione e promuovere uno spazio comune di scambio attraverso la danza.

Ospiti del festival tanti performer della scena italiana e internazionale che affrontano a passo di danza i temi dell’inclusione e della lotta alle discriminazioni.

Sul programma dell’evento, disponibile sul sito, spiccano i nomi di Le Byron Claricia, in arte Mr. Byron, Raquel de la Cruz, artista di nazionalità domenicana, Bandits Crew, Carlos Kamizele, ballerino, insegnante e coreografo famoso al livello internazionale Cristiana Pigazzi, conosciuta come Crissa, ballerina professionista lecchese con origini Italo camerunesi, Rada Caselle, nota come Rada, pioniera del waacking in Italia, Mattia Quintavalle, in arte Sly, freestyler affermato e riconosciuto in tutta Europa.

Un festival ricco di attività, tra cui workshop di break dance, afro urban, merengue, bachata, waacking, hip hop e urban contemporary dedicati a ragazzi di diverse fasce d’età e quelli per bambini condotti dal team artistico del festival “MUD Dancers”, giovani danzatori emergenti del DanceHaus Hip Hop Department, fino ai laboratori artistici inclusivi realizzati in collaborazione con Dynamo Camp e quelli di Cucito folcloristico a cura dell’Associazione Las Mariposas Europa.

Non mancheranno poi battle a premi, dove chiunque sarà libero di esprimersi e sfidarsi con la propria danza, DJ set e serate dedicate alle performance e agli show degli artisti internazionali ospiti durante il festival.

E ancora, momenti di festa per tutto il quartiere inframezzati da un pic-nic partecipativo e sfilate danzanti.

MILANO URBAN DANCE FESTIVAL

29 giugno – 2 luglio 2024

Parco delle Cave (piazzale all’angolo tra via delle Forze Armate e via Cancano)

Piazza Anita Garibaldi

Piazzale della Cooperazione

Info e prenotazioni

www.dhpiu.com / promozione@dhpiu.com / +39 329 6005802 / +39 02 36515997

