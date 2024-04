Gli Imagine Dragons si preparano ad entrare in una nuova Era musicale, audace e coraggiosa

Il nuovo album LOOM uscirà in tutto il mondo il 28 giugno 2024.

Con l’uscita del disco la band s’imbarcherà anche nel loro più grande tour in Nord America a partire dal 30 giugno a Camden (New Jersey) al Freedom Mortage Pavillon e che li porterà fino all’iconico Hollywood Bowl a Los Angeles il 22 ottobre.

Il calendario completo con tutte le date è visitabile al sito: https://www.imaginedragonsmusic.com/tour

Il sesto album in studio del gruppo, LOOM, rappresenta il picco del loro viaggio artistico all’insegna della scoperta di sé, nonché il loro miglior lavoro ad oggi. Il disco è stato prodotto interamente dagli Imagine Dragons e dai loro collaboratori di lunga data Mattman e Robin, con cui hanno saputo trovare un bilanciamento perfetto tra i suoni classici e originari del gruppo e sonorità fresche, nuove e che li hanno resi felici in studio di registrazione.

Con 9 tracce inedite (incluso il nuovo singolo “Eyes Closed”), LOOM porta un nuovo inizio all’orizzonte per la band di Las Vegas.

L’anno scorso i membri degli Imagine Dragons si sono presi una pausa, forse la più lunga da tanti anni a questa parte, trascorrendo il tempo con le proprie famiglie e amici. Attraverso questa nuova esperienza e prospettiva, la band è tornata in studio, ritrovando la stessa grande ispirazione che ha caratterizzato le loro hit del passato.

I musicisti hanno riflettuto sul loro passato per venire catapultati nel futuro, dove i confini stilistici non esistono più e dove tutto è possibile a livello creativo. Questo viaggio ha permesso di creare il loro miglior disco finora: LOOM.

Per dare il via al progetto, la band ha scelto il primo singolo “Eyes Closed”, in grado di mettere in luce la loro inclinazione a superare i confini. Superando ogni limite a livello di sonorità, i Dragons imbrigliano nel singolo un’esplosione di energia con un ritornello di grande impatto, pronto ad essere cantato durante il nuovo tour estivo.

