Ieri venerdì 2 febbraio, si è tenuto il convegno organizzato da OBE – Osservatorio Branded Entertainment,

per avviare un confronto con alcuni dei principali attori del mondo della comunicazione e l’Autorità sui contenuti delle nuove linee guida con un focus su come cambiano strategie e modi di operare nella gestione delle campagne di influencer marketing e quali sono gli aspetti più importanti da presidiare e monitorare.

«Questo regolamento sugli influencer non è una conseguenza del caso Balocco. È stato un lavoro voluto dall’autorità già nel mese di luglio. Le linee guida che abbiamo adottato sono un punto di partenza ed è stato necessario stabilire dei criteri. I principi sono la trasparenza e la responsabilità.

L’influencer, infatti, deve essere trasparente e responsabile nei confronti del consumatore/utente/cittadino esattamente come lo devono essere le radio e le televisioni; quindi, se fa pubblicità lo deve dire chiaramente.

Con “trasparenza” e “responsabilità” viene introdotto un principio che non è un azzardo normativo e che risponde a una necessità anche culturale: l’influencer che ha una base di riferimento di pubblico è paragonabile a un servizio media audiovisivo e come tale deve rispettare alcuni obblighi: la tutela dei minori, la prevenzione dei discorsi d’odio e anche la corretta rappresentazione dei diritti e dei valori dello sport, su cui vige già un codice di autoregolamentazione» ha dichiarato Massimiliano Capitanio, Commissario AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in occasione del convegno “Regole per gli influencer – le nuove linee AGCOM”, organizzato da OBE – Osservatorio Branded Entertainment, in collaborazione con lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.

L’incontro è stato introdotto da Simonetta Consiglio, Direttrice Generale di OBE, che dopo avere ricordato come l’Osservatorio, in qualità di Associazione e Impresa Sociale, promuove e sostiene da sempre una comunicazione responsabile e rispettosa di tutte le persone, ha aggiunto:

«il dialogo aperto oggi tra AGCOM e i nostri Associati è un passaggio costruttivo per contribuire alla definizione del codice di disciplina previsto dall’Autorità e collaborare a promuovere trasparenza, responsabilità e consapevolezza tra gli attori del settore».

L’evento, moderato dal giornalista Giampaolo Colletti, ha visto anche l’intervento di Gilberto Nava, Equity Partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e membro dell’Advisory Board OBE, che ha presentato lo scenario regolamentare europeo e nazionale sottolineando la necessità di «affinare nell’ambito del tavolo tecnico i criteri per qualificare le categorie di influencer ai quali si applicano le linee guida e di ampliare la consapevolezza e la certezza del rispetto delle regole all’intero ecosistema dei creatori di contenuti media professionali».

A seguire la tavola rotonda cui hanno partecipato Ludovica Federighi, Head of FUSE – Head of Content & Entertainment OmnicomMediaGroup; Vincenzo Guggino, Segretario Generale IAP – Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria; Francesca Buti, Marketing Manager Cheese at Lactalis Group; Andrea Santagata, CEO Mondadori Media; Mattia Tarelli, Government Affairs and Public Policy Senior Analyst Google; Alessio Stigliano e Alessandro Tenace, Content creator e Ceo theShow srl.

OBE Osservatorio Branded Entertainment

