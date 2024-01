Questa settimana il weekend inizia prima allo Spirit de Milan!

La cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità, anche questa settimana propone tanti appuntamenti all’insegna del divertimento.

Questi i prossimi appuntamenti:

MARTEDÌ 23 GENNAIO

Lo Spirit de Milan rimarrà chiuso.

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO

Lo Spirit de Milan rimarrà chiuso.

GIOVEDÌ 25 GENNAIO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con EMILIO E GLI AMBROGIO: nel loro repertorio propongono le canzoni dei grandi maestri del cantautorato milanese: Gaber, Jannacci principalmente, ma non solo.

VENERDÌ 26 GENNAIO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con BLOW: spettacolo di medley tematici per genere e artista, in un flusso continuo di musica coinvolgente tutta da cantare e ballare in un vero e proprio viaggio musicale. Il repertorio vuole essere un tributo alle più grandi hit mondiali della musica pop, hip hop, r’n’b rock e dance.

A seguire Dj Set con i 45 giri in vinile di Mariano Rano Dj.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 27 GENNAIO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con CALABRÒ COI COLIBRÌ: formazione capitanata da Fabio Calabrò (voce e ukulele) che propone con un coinvolgente sound i classici dello swing insieme a cabaret musicale e invenzioni umoristiche.

A seguire Swing Dj Set con Big Mama.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 28 GENNAIO

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB.

Alle 22.00 – concerto di PAOLO ERCOLI TRIO: sul palco Paolo Ercoli, uno dei pochissimi in Italia a suonare la chitarra Dobro squareneck, che per l’occasione propone un repertorio funky-jazz-blues oriented. Con lui Rino Garzia e Gino Carravieri.

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina!

Prenotazioni cena: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it

