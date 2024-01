Shygirl annuncia il suo prossimo EP “Club Shy” in uscita il 9 febbraio

Per celebrare questo annuncio l’artista ha pubblicato il brano “tell me” con Boys Noize. Club Shy è ora disponibile per il pre-order su vinile 12″ rosa in esclusiva su https://shop.shygirl.tv/(in uscita il 29 marzo).

Prodotto insieme a Kingdom, Boys Noize, SG Lewis, Karma Kid e Sega Bodega, Club Shy presenta un nuovo lato di Shygirl, che fa leva sulla sua profonda affinità con la musica elettronica e da discoteca, pur rimanendo fedele alla sua personalità sensuale.

Club Shy si avvale della collaborazione di musicisti provenienti da tutto il panorama musicale, tra cui Empress Of, Cosha e Lolo Zouaï.

Il progetto conterrà singoli pubblicati di recente, tra cui thicc, in cui le voci di Shygirl e Cosha si intrecciano sensualmente con il ritmo pulsante, e f@k€, in cui Shygirl e Kingdom si uniscono ancora una volta per creare un suono che ricorda una hit house degli anni ’00 con un tocco di Shygirl

Club Shy Tracklist

4eva (ft. Empress Of & Kingdom)

f@k€ (ft. Kingdom)

thicc (ft. Cosha)

mute (ft. Lolo Zouai)

tell me (ft. Boys Noize)

mr useless (ft. SG Lewis)