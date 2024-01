Regole confuse e arbitrarie sul tipo di aiuti che possono entrare a Gaza fanno sì che migliaia di articoli essenziali vengano fermati ai valichi di frontiera e impediscano di raggiungere chi ne ha disperatamente bisogno.

Gaza: ingresso di aiuti fondamentali bloccato alla frontiera

Tra gli articoli respinti durante le ispezioni ci sono le bombole di ossigeno e gli anestetici per gli ospedali. Si tratta di prodotti vitali per i feriti dei bombardamenti aerei. Secondo quanto è stato riferito ad ActionAid, l’ingresso di frutta con nocciolo viene rifiutato con la spiegazione che potrebbero essere usate come proiettili o per piantare alberi e lo stesso vale per i pali per le tende, fondamentali per fornire un riparo.