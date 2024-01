“Restare fuori dagli schemi della musica attuale non significa restare fuori dagli schemi di pensiero dell’arte, l’impressionismo è immediatezza, colori che si uniscono, rappresenta l’impressione e abolisce la prospettiva geometrica. Ci piace definire Thomas Umbaca un ‘simil impressionista’” – Sound 36.

Umbaka Tour 2024: il tour esordio sarà nelle città italiane

“Un dialogo non verbale, fatto di vocalizzi, percussioni, basi classiche e moderne al piano su cui si innestano improvvise fughe jazz, in una personale curiosità, una sperimentazione perpetua che avanza per gradi, si ritira e si innalza per restituire in un istante la visione complessiva della melodia, tendendosi come mani aperte verso chi ascolta” – Off Topic.Il giovane pianista e compositore Thomas Umbaca presenta per la prima volta dal vivo “UMBAKA” in un tour d’esordio che lo vedrà suonare sui palchi dei teatri più caratteristici ed intimi d’Italia.

Il calendario delle date (in fondo alla pagina) è in continuo aggiornamento.

UMBAKA

Pubblicato il 13 ottobre per Ponderosa Music Records, “UMBAKA” è una giostra d’ombre e di luci. E’ in grado di trasformarsi in un rifugio accogliente per chiunque si immerga nel suo ascolto poiché racconta un’umanità che tutti conosciamo. Un disco che traccia i confini del suo viaggio musicale attraverso il pianoforte, lasciando però spazio alla sperimentazione attraverso melodie sussurrate e l’utilizzo di percussioni.

“Non faccio musica per un luogo, ma forse nemmeno per un preciso contesto sociale, musicale o di qualunque altro tipo. Provo a essere per tutti, di aprirmi” come ha dichiarato Thomas in un’intervista a Zero.eu. La sua musica si lega a una libertà compositiva che gli permette di evitare l’utilizzo di etichette, sciogliendo il legame anagrafico e individuale che si lega attorno alla sua figura, diffondendosi liberamente nello spazio e nel tempo, penetrando nell’animo di ognuno di noi.

Biglietti, date e info

16 Febbraio – Trieste – Teatro Miela

02 Marzo – Roma – Casa del Jazz

14 Marzo – Settimo Torinese (TO) – Teatro Garybaldi

17 Luglio- Camaldoli (AR) – Naturalmente Pianoforte

I biglietti saranno disponibili sui principali circuiti di prevendita ponderosa.it.

