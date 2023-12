“Natale dell’UNO con l’ALTRO” questo, il titolo della rassegna organizzata dalla X Eventi & Communication che va ad arricchire la già variegata e fitta rassegna “Altri Natali”.

Tutto pronto al teatro IAV per “Natale dell’UNO con l’ALTRO”

Si tratta di un’iniziativa promossa e finanziata dal Comune di Napoli. Questa rientra ad ampio spettro nel progetto “Natale a Napoli 2023”, realizzato col finanziamento della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.

“Natale dell’UNO con l’ALTRO”, sotto la direzione artistica di Veria Ponticiello propone tre spettacoli in versi, prosa e musica. Il fil rouge è il mare, luogo d’incontro e contaminazione ma anche di atroci tragedie. La trilogia narrerà i Natali di chi, per necessità, è andato altrove, proiettandosi in un futuro distante senza perdere le proprie radici.

Luogo e programmazione

Sarà il teatro del polo artistico, culturale e d’intrattenimento IAV (In Arte Vesuvio) situato in Napoli alla via Nazario Sauro, 23 ad ospitare gli spettacoli in cartellone.

Si parte mercoledì 13 dicembre , con una doppia esibizione alle 18:30 e alle 20:30 con “A Cantata e ll’emigrante”. Questa introdurrà la sconcertante realtà degli emigranti nei loro viaggi della speranza. R. Viviani è il primo commediografo italiano a introdurre sul palcoscenico emigranti carichi di miseria e realismo struggente di chi andava a cercar fortuna altrove.

A seguire mercoledì 20 dicembre alle ore 20:30, a salire sul palcoscenico saranno: Francesca Borriero, Roberto Ingenito, Niamh McCann e Francesco Luongo, con lo spettacolo "S.O.S. Save Our Souls" un progetto Liberaimago per la drammaturgia di Fabio Pisano. La trama è quella di una storia d'amore in un paese lontano. Il mare come ponte che unisce speranze, culture e tradizioni.

La rassegna troverà la sua massiva espressione mercoledì 27 dicembre con un doppio appuntamento 18:30 e 20:30 con il concerto "i Plettri del Mediterraneo". L'Ensemble proporrà un viaggio in musica e focalizza l'attenzione su un triangolo geografico che attraversa parti del mondo.

Il laboratorio performativo

In cartellone anche un Laboratorio performativo che si svolgerà sabato 13 e 26 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 14:00, rivolto a tutte le fasce d’età.

L’arte dunque, in ogni sua forma, veicolo fondamentale per la crescita umana ed il miglioramento della persona. A tal proposito, il terzo incontro, venerdì 29 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 con una mostra di pittura. La mostra fungerà da scenografia ai brani recitati sul tema Heriya Krismasi Wewe pia ALTRI NATALI…. AFRICA. I partecipanti evidenzieranno l’apprendimento tecnico di base di recitazione e pittura, sul Natale maghrebino e occidentale con usi costumi e tradizioni.

Ingresso

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE FINO AD ESAURIMENTO POSTI

INFO E PRENOTAZIONI: 3343013800 (WhatApp/Contact Center) – xeventisrl@gmail.com

