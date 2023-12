Il “cantaviatore” Enrico Giaretta ha curato le musiche e le sonorizzazioni dello spettacolo “l’Arte di non vedere”

del giornalista e scrittore VINCENZO MOLLICA, che andrà in scena l’11 gennaio 2024 all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 15 gennaio 2024 al Teatro Arcimboldi Milano.

Nei due eventi unici, anche ENRICO GIARETTA salirà sul palco in qualità di ospite, per eseguire le sue raffinate composizioni musicali al pianoforte che contribuiranno a rendere l’atmosfera ancora più intima.

“L’arte di non vedere” è un monologo che si configura come una vera e propria confessione, in cui Vincenzo Mollica, narratore per eccellenza del mondo dello spettacolo italiano e non solo, volto tra i più autorevoli del TG1, che ha raccontato per decenni il cinema, la musica e la tv intervistando i più grandi personaggi, svela aneddoti e racconta il dietro le quinte legati ai tanti personaggi che ha incontrato e intervistato nel corso della sua carriera. Lo spettacolo è prodotto da Concerto Music, in collaborazione con Vigna PR.

«Il bene che voglio a Vincenzo è immenso. Non sto più nella pelle da quando mi ha coinvolto in questo fantastico spettacolo – afferma Enrico Giaretta – Spero di essere un piccolo valore aggiunto al racconto che regalerà al suo pubblico. Stare con lui sul palco è come entrare a far parte di un pezzetto di storia. Gli sarò grato per sempre».

