Nell’ambito del Progetto Hub For Visible Emotions by Agostino Art Gallery & Astrolabio Viaggi, il tour operator ospita una esposizione curata da Gianluca Marziani. Giovedì 21 dicembre 2023, ore 18, piazza 5 Giornate 15 (casello del vecchio dazio). Ingresso libero.

Agenzia viaggi ‘5 Giornate’: “La realtà aumentata nell’arte”

In prossimità delle festività natalizie, la storica agenzia viaggi ‘5 Giornate’ a Milano, regala alla città un altro evento artistico. Coniuga creatività e conoscenza come nell’organizzare viaggi su misura sono indispensabili esperienza, conoscenza, competenza, capacità di condividere di un sogno. L’appuntamento è per giovedì 21 dicembre 2023, alle ore 18: il vernissage è dedicato all’artista Giulio Marchetti e si intitola ““La realtà aumentata nell’arte”. Curatore della mostra è Gianluca Marziani, in piazza 5 Giornate 15, nella sede del casello del vecchio dazio, ingresso libero. Il Tour Operator italiano L’Astrolabio, da quarant’anni anni realtà di riferimento per il mercato italiano nel segmento viaggi è specializzato in proposte “su misura” in Italia e nel mondo.

Il progetto Hub For Visible Emotions

Il progetto Hub For Visible Emotions, avviato dal general manager Andrea Barbieri con la Agostino Art Gallery di Milano, coinvolge tutte le agenzie che fanno capo al tour operator. Oltre alla ‘5 Giornate’:

A Milano:

L’Astrolabio , in viale Monterosa 20, visitabile da lunedì a venerdì, orario 9-13 e 14-18

Superviaggi, in via Boccaccio, 19, visitabile da lunedì a venerdì, orario 9-13 e 14-18

A Bergamo

Ascot viaggi, in via Broseta 38.

Astrolabio oggi

Il sito internet www.astrolabiogroup.com presenta tutte le attività in capo alla Famiglia Aronson che ha scritto la storia del tour operating italiano. Attualmente l’insieme di attività agenzie/vacanze studio segna un fatturato 2023 di più di 20 milioni di euro ed è in corso una campagna di acquisizioni. I clienti sono in tutta Italia, con focus in Lombardia. E’ l’unica organizzazione che si fa carico anche dei bambini della scuola primaria, dagli 8 anni (e fino ai 17). L’impegno etico è ispirato ai valori umani più universali e si traduce in lealtà, competenza di mercato e formazione continua nel sapere monitorare e ascoltare i bisogni profondi delle persone clienti.

