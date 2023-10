Jung Kook, membro della band K-Pop dei BTS, ha annunciato l’uscita del suo nuovo album solista intitolato “Golden“

Il disco, infatti, uscirà in tutto il mondo il prossimo 3 novembre. L’annuncio è arrivato dalla BIGHIT MUSIC tramite la piattaforma globale per i fan “Weverse.”

L’album è stato anticipato dalla hit mondiale di quest’estate “Seven” con la rapper americana Latto, rimasto per 8 settimane alla n.1 della classifica globale dei singoli di Spotify, arrivato alla n.1 nella classifica americana dei singoli Billboard Hot 100 e attualmente nella top10 dei brani più trasmessi dalle radio italiane.

Un successo senza precedenti che ha lanciato Jung Kook come fenomeno musicale del momento.

Venerdì è uscito anche il nuovo brano “3D” in collaborazione con Jack Harlow, attualmente posizionato alla n.1 della classifica singoli giornaliera di Spotify (con “Seven” alla terza posizione).

“GOLDEN” è composto da 11 tracce (inclusi i primi due singoli) e il titolo fa riferimento al ‘momento d’oro’ che sta vivendo l’artista in questo momento della sua carriera solista.

Con le sue hit porta avanti la tradizione di artisti maschili di musica dance e hip hop della di inizio anni 2000 e continua il suo percorso come superstar globale.

Per celebrare l’uscita di “GOLDEN” sarà possibile pre-ordinare la versione CD “Shine” dell’album in esclusiva sullo shop Universal Music Italia e partecipare al party esclusivo di lancio in collaborazione con Kpop Italia/Kinetic Vibe, che si terrà il 3 novembre a Milano dalle ore 22.30 presso il DI4 – Distretto Industriale 4.

L’album in Italia sarà disponibile per tutto il mercato in 3 bellissime edizioni CD: “Shine”, “Substance” e “Solid”. Ognuna delle versioni avrà una diversa cover, photobook, card e poster esclusivi.

