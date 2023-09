È uscito in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica venerdì 22 settembre: “On My Love ” ,

il nuovo singolo della popstar scandinava da miliardi di stream ZARA LARSSON in collaborazione con l’artista e produttore da record DAVID GUETTA.

Online anche il videoclip (https://www.youtube.com/watch?v=Gudx8Bvnqsg) che racconta una giornata intera vissuta tra Zara e sua sorella Hanna.

Dopo la loro prima collaborazione su “This One’s For You“, il brano ufficiale di UEFA EURO 2016, Zara Larsson e David Guetta si riuniscono creativamente con un brano accattivante pronto per essere ballato a Ibiza, permeato allo stesso tempo da una tangibile malinconia.

«”On My Love” parla delle relazioni che hai nella vita e che significano così tanto per te da investirci tutte le tue energie – racconta Zara Larsson – Che si tratti di una relazione platonica, qualcosa con un membro della famiglia, un amante, un’amicizia o altro, abbiamo tutti bisogno di qualcuno che ci porti pura gioia, perché è questo che significa vivere».

“On My Love” segue il successo di “Can’t Tame Her”, il primo pubblicato dall’etichetta Sommer House fondata dalla stessa Zara Larsson in seguito ad un accordo con Sony che le ha permesso di avere il controllo completo sul suo catalogo musicale.

Una hit aggressiva con uno sguardo femminile, che ha trascorso 16 settimane nella Top 40 del Regno Unito, ha raggiunto la #3 su iTunes e la #1 nella classifica US Dance Radio.

Questa estate Zara ha pubblicato il brano “End Of Time” e ha da poco chiuso una stagione ricca di concerti che l’ha portata in giro per il mondo mentre gestisce la sua nuova musica e l’annuncio del suo debutto come attrice nel film “A Part Of You” di Netflix previsto per il 2024.

