PGTU: al via i primi cantieri lungo via De Amicis

Posa di un dosso e allargamento dei marciapiedi

Hanno preso il via oggi, 19 settembre 2023, gli interventi di attuazione del Piano generale del traffico urbano e mobilità. Lungo via De Amicis di Rho è stato avviato un cantiere per consentire l’allargamento dei marciapiedi e la realizzazione di un dosso. Per quanto riguarda i marciapiedi, il traffico non subirà intralci ma i disagi non mancheranno per garantire il passaggio di pedoni e biciclette.

Per le prossime settimane sono previste opere lungo le vie Togliatti, Cornaggia e Mazzo. Non verrà interrotto il traffico veicolare e anche i mezzi del trasporto pubblico locale non affronteranno deviazioni di percorso.

Il Comune chiede di pazientare di fronte a eventuali disagi, si tratta di lavori necessari per garantire un migliore assetto delle vie cittadine

