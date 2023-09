Da venerdì 22 settembre in radio e disponibile in digitale “Piccola Katy”, la sorprendente versione in inglese firmata Rockets del brano cult dei Pooh,

singolo che anticipa il grande ritorno della band capostipite dello space-rock con il nuovo progetto discografico “TIME MACHINE” (Etichetta Intermezzo / RocketsGalactica), in uscita il 6 ottobre in digitale e in edizione limitata in Vinile e CD.

Il brano “Piccola Katy” è in pre-save al link https://orcd.co/rockets-piccolakaty

Sempre dal 22 settembre sul canale YouTube della band www.youtube.com/@RocketsOfficial sarà online il videoclip del brano, illustrato e animato da Marco Ghiglione, art Director, Manager Creativo e Characters Designer in Disney e Marvel Comics.

Da sempre grande fan dei Rockets nel 2019 disegnò “Kids from Mars – i Rockets a Fumetti” in occasione dell’uscita del loro album “Wonderland”.

Ghiglione mette in scena in un formato fumettistico il racconto di un testo che ha fatto la storia della musica italiana considerato rivoluzionario nel 1968, anno di uscita del brano originale, perché ha come protagonista un’adolescente fresca del suo primo amore che vuole conquistare la sua indipendenza.

L’album “TIME MACHINE” ripercorre la storia della musica mondiale attraverso 10 cover di brani di mostri sacri della musica suonate da un supergruppo di grandi musicisti: alla tastiera il frontman e membro fondatore della band FABRICE PASCAL QUAGLIOTTI, alla voce FABRI KIARELLI, alla chitarra GIANLUCA MARTINO, al basso ROSAIRE RICCOBONO e alla batteria EUGENIO MORI. Una line-up che con i suoi 20 anni di attività artistica si può definire storica.

La produzione musicale e l’arrangiamento dei brani di “TIME MACHINE” sono a cura di Fabrice Quagliotti e l’executive producer del progetto è Roy Tarrant.

Questa la tracklist dell’album: “Jammin’”, “Walk on the Wild Side”, “On the Road Again” (versione Originale del 1978 – Special Edit), “Piccola Katy”, “Sex Machine”, “Riders on the Storm”, “Rebel Yell” (promo single del 2003), “Rock’n’ Roll Robot” (feat. Alberto Camerini – guest vocalist), “Doot Doot” (versione originale del 2019 – tratto dall’album dei Rockets “Wonderland”) e “Last Train to London”.

Link pre-save “TIME MACHINE”: https://orcd.co/rockets-timemachine

Link pre-order versioni fisiche di “TIME MACHINE” in edizione limitata:

VINILE https://www.zamusica.com/produzioni.php?itemID=343

CD https://www.zamusica.com/produzioni.php?itemID=342

Link pre-ascolto di 30 secondi di ogni brano attivo sul sito: www.rocketsgalactica.com

www.rocketsgalactica.com

www.youtube.com/@RocketsOfficial

https://www.facebook.com/rocketsgalacticaofficial/

https://www.instagram.com/rockets.galactica/

