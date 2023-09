Continuano gli appuntamenti allo SPIRIT DE MILAN e tornano i pranzi della domenica e l’Hot Jazz Club

Questi i prossimi appuntamenti:

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE

Alle 22.00 – PERCHÉ CI VUOLE ORECCHIO – OPEN MIC: il palco dello Spirit si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta. Per partecipare, bisogna prenotarsi al seguente link: https://forms.gle/BTnBy1VpqgnJdeFE6.

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con TEKA P: gruppo che nel loro spettacolo alterna canzoni di loro produzione e brani classici di artisti quali Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Giorgio Gaber, Walter Valdi, Dario Fo.

VENERDÌ 15 SETTEMBRE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con MAHBUHBAH: concerto di musica beat e ritmo dal sapore vintage.

A seguire Dj Set con la musica anni 70/80/90 di Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 16 SETTEMBRE

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con LORENZO BALDASSO AND HIS GOOD MEN: il giovane talento Lorenzo Baldasso torna in scena con uno spettacolo dedicato a Mr. Benny Goodman, il Re dello Swing. Con lui, alcuni degli strumenti tipici come il vibrafono.

A seguire Swing Dj set con Swinging Simon.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 17 SETTEMBRE

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB.

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES con CHINO SWINGSLIDE TRIO: musicista di spicco della scena barcellonese, musicista solista, compositore, arrangiatore e showman, con una lunga esperienza in Europa e America.

Alle 21 lezione primi passi gratuita di blues dance aperta a tutti con Valentina e il collettivo dei Blues Ravers.

