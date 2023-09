Napoleone: da ora online il video del brano “Romantico Noir”

È online il video di “ROMANTICO NOIR” ,

il nuovo brano del giovane autore, cantautore e produttore campano NAPOLEONE.

Il video, diretto da B2Bfilm, è visibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=s6E_v517oHQ

“L’incontro con Davide è uno di quegli incontri che ti permette di lavorare su qualcosa di bello, sulle cose che amiamo – racconta il regista Alfonso Paoletta per B2Bfilm. La citazione, o meglio ancora il tributo dichiarato a “Pensavo fosse amore e invece era un calesse”, a Troisi e al celebre dialogo con la fattucchiera, ci ha letteralmente entusiasmato e abbiamo lavorato per ricreare l’estetica di quegli anni, puntando soprattutto sugli ambienti, sulla fotografia. Il videoclip è girato tra San Gregorio Magno e Campagna, in un non-luogo senza tempo, o meglio in posti dove il tempo è fermo al punto giusto, per consentirci di raccontare una storia dalla presa universale, la storia di tutte le storie d’amore, fatta di esagerazioni, disperazioni, di elementi grotteschi, ma anche, inevitabilmente, molto romantici.”

Scritto da Napoleone e prodotto da Giordano Colombo, “ROMANTICO NOIR” è un canto di delusione, un funk blues nato dalla più banale delle sofferenze d’amore.

Nella canzone si assiste al capovolgimento della prospettiva dell’amante respinto, mettendone in risalto in modo ironico la ridicola follia, fino ad arrivare alla spettacolarizzazione del dolore.

www.instagram.com/animalestanco/

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia