A Brescia la mostra: “Le ragazze non sanno disegnare”

Chiude in bellezza la mostra “Le ragazze non sanno disegnare. 20 donne del fumetto raccontano il femminile”, aperta fino ad oggi domenica 24 settembre nelle, Sale Neoclassiche del MO.CA. – Centro per le nuove Culture a Brescia e realizzata da Associazione Flangini e Scuola Internazionale di Comics – sede di Brescia con il supporto del Comune di Brescia e in collaborazione con Progetto GAPP (Gender In Action for Politics and Public Policies) e Fondo Pierina e Girolamo Zani.

L’esposizione, inaugurata lo scorso 23 giugno in concomitanza con la prima edizione di Comicon Bergamo 2023, è visitabile a ingresso gratuito dal martedì alla domenica dalle 15 alle 19.

“Le ragazze non sanno disegnare” nasce da un’idea di Marta Comini, Maria La Duca, direttrici della sede di Brescia della Scuola Internazionale di Comics, e Melania Gazzotti, storica dell’arte con un particolare interesse per la grafica e l’illustrazione, ed è inserita all’interno degli eventi di Brescia e Bergamo Capitale Italiana della cultura 2023.

Venti autrici per altrettante storie, tutte al femminile, accompagnano lo spettatore alla scoperta di stili, tecniche e approcci narrativi differenti, con l’intento di presentare un fenomeno editoriale e culturale sempre più attento e sensibile alle tematiche contemporanee.

