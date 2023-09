Venerdì 8 e sabato 9 settembre si terrà al Museo Tessile di Busto Arsizio Scopri il Messico! Vivi la Festa Nazionale,

l’evento culturale organizzato dall’Associazione Culturale México per tutti, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio e in collaborazione con il Consolato Generale del Messico a Milano, Regione Lombardia e Agire in Comune per celebrare il 213° anniversario dell’indipendenza del Messico.

La manifestazione mira ad essere un momento di festa e condivisione per la comunità messicana residente nel Nord Italia e, allo stesso tempo, attraverso un ricco programma di attività, un’iniziativa curiosa e coinvolgente per quella italiana che potrà scoprire usi, tradizioni ed aspetti caratteristici dell’identità nazionale del Messico.

In particolare, sabato 8 settembre, alla presenza della Console Generale del Messico a Milano, María de los Ángeles Arriola Aguirre e delle rappresentanze Istituzionali Locali e imprenditori, si terrà la cerimonia ufficiale del “Grito”, preceduta da un’esibizione di lucha libre mexicana.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

VENERDÌ 8 SETTEMBRE

Ore 12:00 Apertura evento, street food e stand di prodotti tradizionali ore 12.00

Ore 19:00 Narrazione storica dell’Indipendenza del Messico in collaborazione con l’Associazione Rosa Mexicano

Dalle ore 20:30 alle 23:00 Esibizione del gruppo musicale Son Alebrijes

SABATO 9 SETTEMBRE

Ore 11:00 Laboratorio di lucha libre mexicana – Mini lezioni da 15 min (prenotazione obbligatoria al costo di 17€ a persona)

Ore 12:00 Apertura street food e stand di prodotti tradizionali

Ore 15:30 Truccabimbi

Ore 17:00 Esibizione di lucha libre mexicana della Milan Wrestling Federation

Ore 19:30 Narrazione storica dell’Indipendenza del Messico in collaborazione con l’Associazione Rosa Mexicano

Ore 19:45 Cerimonia istituzionale in collaborazione con il Consolato Generale del Messico a Milano e intervento della Console Generale del Messico a Milano Sig.ra Ambasciatrice Maria de Los Angeles Arreola con “El Grito”

Ore 20:30 Esibizione del Mariachi Sol de Mexico Italia

Ore 21:45 Esibizione del gruppo musicale Son Alebrijes

Fino alle ore 24:00 musica e DJ a conclusione dell’evento

