Dopo il successo delle tappe a Sissa Trecasali (Parma) e Bondeno (Ferrara), SCORRE – IL FESTIVAL approda a Boretto (Reggio Emilia) dall’8 all’11 settembre

per l’ultimo weekend di imperdibili appuntamenti, tra eventi, convegni, conversazioni, mostre, ma soprattutto tanta musica dal vivo.

Si parte venerdì 8 settembre con la mostra fotografica “Miraggi d’Oasi” a cura di Pier Luigi Fagioli e Alex Monogawa presso il Museo del Po e della navigazione interna (Via Argine, 11, inizio evento di inaugurazione ore 18.00 – ingresso gratuito). Sul Palco Cantieri Pirodraga si esibirà Rosa Chemical con Chiamamifaro e SillyElly (via Argine, 11 – inizio concerto ore 21.00 – biglietti disponibili su https://www.boxerticket.it/eventi/rosa-chemical-guest/).

Il 9 settembre il festival riprenderà al Parco Lido di Boretto con il dialogo “Geologia del Po: Sfide climatiche per la manutenzione del Territorio” (inizio evento ore 17.30 – ingresso libero e gratuito). Alle ore 21.00 sul Palco Cantieri Pirodraga sarà la volta della PFM – Premiata Forneria Marconi con il concerto “1972-2023 da Storia di un minuto a Ho sognato pecore elettriche, abbracciando la poesia di Fabrizio De André” (Via Argine, 11 – biglietti disponibili su https://www.boxerticket.it/eventi/pfm/).

Infine, il 10 settembre, alle ore 9.00 ci sarà la Guastalla Half Marathon, (maggiori informazioni su https://halfmarathonguastalla.it/). Dalle 9.30 fino al tramonto, il Parco di Casoni Luzzara ospiterà l’incontro a “6 zampe”, dedicato ai cani e ai loro padroni (inizio incontro ore 9.30 – ingresso gratuito). Alle ore 10.00 nella Biblioteca di Boretto avrà luogo il Convegno Nazionale “Il futuro dell’Italia passa per il Po”. Alle ore 12.30 il Comune di Boretto offrirà al pubblico del festival un aperitivo (ingresso gratuito), mentre alle 18.30 sulla Motonave Stradivari sarà servito un aperitivo a bordo, che accompagnerà la presentazione della Guida di Repubblica “I Musei del Po” a cura di Lucio Braglia, giornalista e collaboratore per le Guide de La Repubblica, Alfredo Antonaros, scrittore, saggista, drammaturgo e collaboratore per le Guide de La Repubblica, e Zelindo Catellani, curatore del Museo del Po e della navigazione di Boretto. Il festival si concluderà con Elio che porterà sul Palco Cantieri Pirodraga lo spettacolo “Elio Ci Vuole Orecchio – Elio canta e recita Jannacci” (Via Argine, 11 – biglietti disponibili su https://www.boxerticket.it/eventi/elio-ci-vuole-orecchio/).

L’8, il 9 e il 10 settembre il pubblico di Scorre – Il Festival avrà la possibilità di salire sulla Motonave Stradivari per una crociera sul Po, con cena a bordo, musica dal vivo e danza (partenza alle ore 20.30 – ingresso a pagamento maggiori informazioni su https://motonavestradivari.it/).

Mentre il 9 e 10 settembre sarà possibile partecipare all’iniziativa “Sapori e segreti della Borettana” presso l’Area River Passion (Via Argine, 15), con laboratori per adulti e bambini, show cooking, escursioni in barca con musica dal vivo, la mostra fotografica a cura di La Bottega Photographica, aperitivi musicale e cene.

