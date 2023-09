Da venerdì 8 settembre, è disponibile in digitale “PAURA DI VIVERE” (ADA.lnk.to/pauradivivere), il nuovo brano del poliedrico artista EUGENIO RIPEPI, distribuito da ADA Music.

“PAURA DI VIVERE” è un brano punk-rock allegro e veloce che nasce da una sfida: coniugare l’eleganza e la ricerca testuale caratteristica del migliore cantautorato italiano con la forma più energica e movimentata tipica del punk-rock.

In una società sempre più vuota e superficiale, l’artista va controcorrente e mette in primo piano il contenuto e la ricerca sul linguaggio tanto testuale quanto musicale.

L’anarchia domestica, il caos apparentemente disordinato che circonda il protagonista, diventa lo scenario ideale per l’osservazione sarcastica di un mondo chiuso su se stesso. È un mondo in cui le persone sembrano rinchiudersi nelle proprie comodità, evitando di affrontare la realtà che li circonda.

In un’epoca in cui la velocità e la superficialità sembrano dominare, questo brano ci invita a riflettere sulla necessità di trovare significato e profondità nelle nostre vite. Ci sfida a non scivolare nell’apatia e nella mancanza di impegno, ma piuttosto a esplorare il mondo con occhi curiosi e ad abbracciare la sfida della creatività e dell’arte, anche quando sembra più facile chiudersi in se stessi.

«Il mio nuovo corso punk-rock con le chitarre distorte, aperte, con i toni chiari, mai cupi, ha la particolarità di inserire la ricerca dei testi del cantautorato all’interno di un mood musicale spensierato – racconta Eugenio Ripepi – I versi, in questo contesto, scorrono lievi. La musica per me spesso è un cavallo di Troia per contenuti autorali, oggi sempre più rari».

Insieme a Eugenio Ripepi, autore di musica e testi, hanno collaborato Simone Mazzone (chitarra), Mauro Vero (chitarra), Lorenzo Lajolo (basso), Folkert Beukers (batteria). Il brano, edito da Bollettino Edizioni, è stato inciso e mixato presso l’Onda Studio di Imperia da Francesco Genduso ed è stato masterizzato presso Ithil World Studio di Imperia dal sound engineer Giovanni Nebbia.

Il videoclip, girato all’ Onda Studio di Imperia per la regia di Aurora Sappa vede la partecipazione dei musicisti che hanno suonato nel brano: Simone Mazzone (chitarra), Mauro Vero (chitarra), Lorenzo Lajolo (basso), Folkert Beukers (batteria) ed è disponibile al seguente link: https://youtu.be/BiJRxtJW8mk.

www.eugenioripepi.eu

www.instagram.com/eugenioripepi

www.facebook.com/eugenioripepi/?locale=it_IT

www.youtube.com/user/EugenioRipepi

