È disponibile in radio e su tutte le piattaforme “Irraggiungibile” (distribuzione MTmusic),

il nuovo singolo di Lorenz Simonetti cantautore e idolo dei teenager sui social con più di 15 milioni di like su Tik Tok, 650 mila follower e più di 200 mila iscritti su YouTube.

Come racconta Lorenz: “IRRAGGIUNGIBILE parla di un amore forte che allo stesso tempo è però motivo di una perdita di tempo. Nel momento in cui ti accorgi di aver dato il cuore a una persona che non ti merita, una persona IRRAGGIUNGIBILE, è proprio allora che devi riuscire a non aver più paura di lasciarla andare, e capire che è meglio continuare per la tua strada.”

Il singolo è accompagnato da un video: “volutamente girato in auto, in continuo movimento, in una costante ricerca di cosa è giusto o non è giusto fare in un momento del genere. È filmato quasi interamente da smartphone per rendere a pieno l’idea di quanto sia normale e quotidiano perdersi nei propri pensieri, tanto da ‘staccarsi’ certe volte dalla realtà, quasi fossimo un disegno, una finta animazione della realtà.”

Lorenz Simonetti, emiliano classe 2001, ogni giorno, da due anni a questa parte, pubblica contenuti e fa live esclusivamente musicali diventando un influencer e un motivatore.

Spotify:https://open.spotify.com/artist/7IByYZwIbgErKyx1GSwMNg? si=xoNvDZ_3TLK5jQcmEBPo9w

Apple Music:https://music.apple.com/us/artist/lorenz-simonetti/1550149526

Instagram: https://www.instagram.com/lorenzsimonetti/

Facebook: https://www.facebook.com/lorenzsimonetti

TikTok: https://www.tiktok.com/@lorenzsimonetti?_t=8fKW2M2I3Np&_r=1

YouTube:https://youtube.com/@lorenzsimonetti?si=UjZqOz6K7jJttjwb

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia