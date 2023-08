Anche quest’anno torna la Monzino Run, la Corsa del Cuore, l’evento benefico di Fondazione IEO-MONZINO che aprirà la Milano Heart Week, la settimana dedicata alla prevenzione cardiovascolare.

L’appuntamento è fissato domenica 17 settembre alle 10.00 nei Giardini Indro Montanelli, il parco milanese in Porta Venezia: la partenza si trova alle spalle del Museo di Storia Naturale, nei pressi del monumento a Luciano Manara.

La Monzino Run è un evento non competitivo e aperto a tutti, con la possibilità di mettersi alla prova con il percorso di 5 km o raddoppiare la sfida e correre per 10 km, e scoprire il cuore di Milano in un modo speciale.

Per ognuno vale la regola della scelta libera, si può correre ma anche camminare, insieme alla famiglia e agli amici, senza dimenticare l’importanza della partecipazione a una corsa che fa bene non solo al proprio cuore – l’attività fisica è una delle forme più importanti di prevenzione per le patologie cardiovascolari – ma a quello di tutti.

Infatti l’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Fondazione IEO-MONZINO a sostegno della ricerca scientifica del Monzino.

In particolare sarà finanziato un progetto di Ricerca dell’Unità per lo Studio delle Patologie Coronariche, Valvolari e Aortiche del Monzino – diretta dal Dott. Paolo Poggio – dedicato alla stenosi valvolare aortica, il disturbo delle valvole cardiache più diffuso al mondo per cui ad oggi non esiste un’alternativa farmacologica alla sostituzione valvolare per via chirurgica o transcatetere.

“Lo sport è un pilastro della prevenzione cardiovascolare. Anche gli studi più recenti – dichiara il Professor Giulio Pompilio, Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Monzino – “continuano a confermare che chi pratica attività fisica regolarmente presenta una riduzione fino al 40% del rischio di sviluppare problemi cardiaci rispetto ai sedentari. E in particolare la corsa è importante per la salute del cuore, perché permette di potenziare una serie di funzioni a livello cardiaco e favorisce la produzione da parte dell’organismo di sostanze antinfiammatorie e antiossidanti”.

Ci si può iscrivere qui https://www.monzinorun.it/ fino al 14 settembre e si partecipa con una donazione a partire da 10 euro. Le sacche gara si ritirano la mattina stessa della corsa ai Giardini Indro Montanelli.

Il giorno della corsa non mancherà l’intrattenimento grazie a Nicoletta De Ponti e Angelo Baiguini, fra le voci più note di RTL 102.5, che animeranno il palco ai Giardini Indro Montanelli; sarà Paolo Marcandelli, ballerino professionista di break dance (ed ex-paziente del Monzino) a far scaldare gli iscritti alla Monzino Run prima della gara e a farli scatenare in balli di gruppo a fine corsa.

A disposizione di tutti sarà anche presente uno stand dell’American Heart Association che insieme agli infermieri del Monzino mostrerà una serie di simulazioni di manovre di primo soccorso cardiologico.

PER INFO: monzinorun.it

Hashtag ufficiale: #lacorsadelcuore

