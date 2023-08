Campiello Giovani: il 15 settembre al Teatro Goldoni Venezia

Il 15 settembre, con la Cerimonia di Proclamazione del Vincitore, si concluderà la 28^ edizione del Campiello Giovani, il concorso dedicato alle giovani promesse della letteratura, di cui Intesa Sanpaolo è partner esclusivo.

Il vincitore verrà infatti annunciato durante una serata speciale al Teatro Carlo Goldoni di Venezia venerdì 15 settembre alle 19.00, grazie alla collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale. Per il terzo anno consecutivo l’appuntamento sarà animato dalle composizioni degli allievi del CPM Music Institute, la scuola di Alta Formazione Artistica Musicale fondata e diretta da Franco Mussida.

Lo spettacolo Note e Parole, nato da questa speciale collaborazione, rappresenta un progetto di contaminazione artistica in cui gli studenti del corso di Composizione Pop Rock, seguiti dai responsabili artistici Sandro Mussida e Alessandro Spoldi, collaboreranno con i giovani scrittori di uno fra i più importanti riconoscimenti del panorama editoriale italiano.

I cinque finalisti che si contendono il premio sono: Elisabetta Fontana, 21 anni di Como (CO), con il racconto “Sotto la pelle”; Valeria Lanza, 18 anni di Orsenigo (CO), con il racconto “Ifi e Lante”; Ester Mennella, 18 anni di Foggia (FG), con il racconto “Il portiere più scarso della storia”; Chiara Miscali, 20 anni di Ardauli (OR), con il racconto “La a quattrocentoquaranta hertz”; Emanuele Tomasoni, 18 anni di Brescia (BS), con il racconto “Tra sorrisi e macerie”.

E saranno proprio loro, insieme ai futuri compositori del CPM Music Institute Nicola Danese, Nicolò Caliari, Giulio Carter, Sergio Marinelli e Alessio Tortini, che daranno vita ad un laboratorio di condivisione, che si svolgerà a fine agosto, in cui gli elaborati letterari saranno trasformati in musica. Un progetto formativo a quattro mani con lo scopo di promuove l’incontro e il confronto tra i giovani in arti diverse, la musica e letteratura, due importanti strumenti comunicativi artistici che svolgono un ruolo fondamentale anche in ambito sociale.

Le composizioni saranno presentate durante l’evento del 15 settembre; un appuntamento, su invito, durante il quale la band del CPM, la CPM Ultra Pop Band, composta da Giulia Lazzerini (voce), Daniele Bressan (batteria), Giacomo Gagliardini (chitarra), Alessandro Spoldi (tastiere), eseguirà dal vivo i brani, mentre gli attori del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale Magdalena Soldati e Leone Tarchiani leggeranno alcuni estratti dai racconti, accompagnati dalle coreografie della Scuola Danza Diaghilev Venezia, fondata da Francesca Siega.

Nel corso della serata, oltre alla proclamazione del vincitore, verranno assegnati anche la menzione per il miglior racconto sul tema della cultura di impresa, in collaborazione con il Movimento Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, e il riconoscimento per le tematiche legate alla sostenibilità sociale e/o ambientale, associato a Intesa Sanpaolo.

L’evento, con la regia di Davide Stefanato, sarà presentato da Federico Basso e Davide Paniate e vedrà anche un contributo di Roberto Vecchioni e un momento musicale di Franco Mussida.

La serata sarà visibile in diretta streaming sul canale Youtube del Premio Campiello.

