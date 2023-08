“Scorre – il Festival”: prossimi appuntamenti a Bondeno

Prosegue la 3ª edizione di SCORRE – IL FESTIVAL, da venerdì 1 settembre fino al 3 settembre a Bondeno in provincia di Ferrara

Tanti gli imperdibili appuntamenti, tra eventi, convegni, conversazioni, mostre, proiezioni cinematografiche, ma soprattutto musica dal vivo.

«Per tutte e tre le serate saranno predisposti fino a 1600 posti a sedere, oltre cento in più rispetto all’anno scorso – ha dichiarato Simone Saletti, Sindaco di Bondeno – Anche quest’anno siamo riusciti a programmare uno spettacolo gratuito per tutta la comunità: il concerto di Giusy Ferreri, che chiuderà la tre giorni di festival con il suo inconfondibile timbro. Da non perdere anche l’esilarante comicità di Paolo Cevoli, i suoni armonici della Toscanini Next e tutti gli spettacoli alla Rocca Possente di Stellata, uno scrigno di cultura che ancora una volta sarà aperto eccezionalmente. Saranno tre giorni da vivere intensamente, con appuntamenti di socialità e divertimento per grandi e piccini. Insomma, anche quest’anno attendiamo una grande partecipazione del pubblico».

Venerdì 1 settembre a Bondeno (Ferrara), all’interno della Rocca Possente di Stellata, si terrà l’evento di inaugurazione della mostra fotografica “I colori del Po”, l’esposizione di suggestive immagini dedicate al Grande Fiume a cura di Pier Luigi Fagioli e Alex Monogawa, (inizio evento ore 16.00 – ingresso gratuito).

Alle ore 21.25, invece, in Piazza Garibaldi, sarà la volta del tenore Federico Paciotti e dell’Orchestra Toscanini NEXT che si esibiranno nel concerto “Le più famose arie d’opera e non solo…” (ingresso gratuito con prenotazione su www.boxerticket.it o presso la Pinacoteca Civica di Bondeno).

Sabato 2 settembre, alle ore 11.00, presso la Rocca Possente, si terrà la presentazione della guida I musei del Po, edita nella collana “Le guide ai Sapori e ai Piaceri” del quotidiano La Repubblica.

Ne parleranno Lucio Braglia, food manager e coautore della guida, lo scrittore “padano” Guido Conti e Federica Guidetti, conservatrice del Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po. Parteciperà anche il Museo Civico Archeologico di Stellata, in un dialogo alla scoperta delle eccellenze del fiume Po e di come valorizzarle.

Sempre nella Rocca Possente di Stellata, verrà allestita la mostra “Il Bestiario” di Gianni Cestari; l’evento inaugurale sarà impreziosito dalle letture del poeta Fabrizio Resca e dalla musica del contrabbasso di Raffaele Guandalini (inizio evento ore 17.30 – ingresso gratuito). Alle ore 17.30 presso il Museo Civico Archeologico “G. Ferraresi” di Stellata (frazione di Bondeno) il pubblico più giovane di Scorre – Il Festival potrà partecipare al laboratorio archeologico “Fare l’archeologo” (ingresso gratuito con prenotazione al numero 335 7279904).

Alle ore 18.30 sulla terrazza sarà possibile gustare un aperitivo offerto dal Comune di Bondeno, accompagnato dalla musica swing dei Jelly & Jam (ingresso gratuito).

La giornata si concluderà alle 21.15 in Piazza Garibaldi con il Paolo Cevoli “Show” e Maria Pia Timo “Corpo” (biglietti disponibili su www.boxerticket.it oppure presso la Pinacoteca Civica di Bondeno).

Il programma della terza giornata, domenica 3 settembre, a Bondeno inizierà nella splendida cornice del parco esterno della Rocca Possente di Stellata con “Città Invisibili”, il concerto all’alba di Germano Bonaveri, omaggio a Italo Calvino (inizio concerto ore 7.00 – ingresso gratuito).

Alle ore 8.00 nella terrazza della Rocca Possente di Stellata sarà possibile prendere parte alla colazione offerta dal Comune di Bondeno (ingresso gratuito), mentre, sempre a partire dalle ore 8.00, in Via dei Mille, nel cortile delle ex scuole elementari, sarà allestito un campo da beach volley per il 46° Cicloraduno Avis-Aido a Bondeno (per partecipare è necessario iscriversi pagando una quota che dà la possibilità di usufruire del ristoro previsto alla fine dell’evento – per ulteriori informazioni o per prenotare contattare i numeri 3387730551 e 3478682847).

Alle ore 9.30 presso l’impianto idrovoro Pilastresi di Stellata si terrà “Voci in riva al fiume. Storie d’amore, di tragedie o di terribili alluvioni”, una visita all’impianto idrovoro Pilastresi con una passeggiata teatralizzata di 4 chilometri sulle sponde del fiume Po alla scoperta di chi sul fiume ha passato la vita e non solo (ingresso libero e gratuito).

Alle ore 16.00 all’interno della Rocca Possente di Stellata avrà luogo il convegno sull’archeologia del territorio, “Il Po tra storia e archeologia di conflitto”, moderato da Simone Bergamini in cui interverranno i relatori Matteo Marangoni, Samuele Bernini, Mauro Calzolari, Raffaele Peretto, Luciano Pigaiani, Daniele Biancardi.

Un percorso alla scoperta della storia (e delle storie) antica e recente che ruota attorno al Grande Fiume, e che vuole diventare un appuntamento fisso annuale per riunire studiosi, studenti ed appassionati ed immergersi nelle vicende millenarie del Po. Il tema di questa prima edizione, L’uomo e il Grande Fiume: un rapporto millenario (ingresso gratuito).

ll programma del 3 settembre si concluderà con il concerto in piazza Garibaldi, di Giusy Ferreri (inizio concerto ore 21.15 – sold out).

