Il programma di RiM (Rimini in Musica), la rassegna che dal 30 agosto al 2 settembre trasformerà Rimini nella capitale italiana della musica,

si arricchisce della partecipazione di ANGELO BRANDUARDI, BEPPE CARLETTI e SERGIO REGGIOLI dei Nomadi e CRISTIAN “CICCI” BAGNOLI, oltre ai già annunciati Tiromancino, Pupi Avati, Anna Falchi, Steve Lyon, Cricca e Clarissa Martinelli.

Tutti gli incontri, workshop, concerti, festival, presentazioni e proiezioni del Festival sono ad accesso gratuito e si svolgeranno in location particolarmente significative per la storia culturale della città di Rimini: Arena Francesca da Rimini (Via Circonvallazione Occidentale), il Teatro degli Atti (Via Cairoli, 42) e l’Arena degli Agostiniani (Via Cairoli, 40).

Questi i primi appuntamenti confermati:

30 AGOSTO

L’ex concorrente dell’edizione 2022 di Amici di Maria De Filippi, CRICCA (nome d’arte di Giovanni Cricca) porterà sul palco alcuni dei suoi successi da cantautore quali Se mi guardi così e Australia.

31 AGOSTO

Il chitarrista CRISTIAN “CICCI” BAGNOLI terrà un workshop dal titolo La voce della chitarra, con approfondimenti e dimostrazioni pratiche dei suoni che possono scaturire dallo strumento musicale.

Il produttore discografico e ingegnere del suono di fama mondiale STEVE LYON racconterà esperienze legate alla sua carriera e alle sue collaborazioni con artisti internazionali del calibro dei Depeche Mode, Recoil, The Cure e italiani come Laura Pausini, Eros Ramazzotti e 99 Posse.

Il fondatore dei Nomadi BEPPE CARLETTI e SERGIO REGGIOLI, l’attuale voce e violino del gruppo, ripercorreranno alcuni anni della storia della band attraverso racconti e aneddoti in un incontro dal nome Nomadi da una vita. Il dialogo sarà seguito dall’esibizione del duo di alcuni brani del gruppo.

I TIROMANCINO, una tra band più amate della musica italiana, in trio saranno in concerto con i brani più celebri della loro carriera.

1 SETTEMBRE

La speaker di Radio Bruno CLARISSA MARTINELLI terrà un incontro dal nome Il ruolo della radio nella diffusione della musica, nel corso del quale approfondirà l’importanza della radio come mezzo per far conoscere artisti, generi e brani musicali al grande pubblico.

2 SETTEMBRE

Il polistrumentista e compositore ANGELO BRANDUARDI si racconterà ed eseguirà dal vivo alcune delle sue composizioni più note a livello internazionale nell’incontro La musica nelle emozioni.

Nel corso della serata conclusiva del 2 settembre, presso il Teatro degli Atti ore 21, sarà consegnato il FILM VIDEOCLIP AWARD ITALIA. Una giuria di qualità, presieduta dal regista, musicista e scrittore PUPI AVATI, decreterà il miglior Videoclip musicale dell’anno.

Il riconoscimento ha lo scopo di valorizzare il rapporto tra la musica e la componente video, che proprio in questi anni sta vivendo un periodo di grande sviluppo anche grazie ai social network e altre piattaforme.

Testimonial e presentatrice della serata sarà l’attrice ANNA FALCHI.

Il programma completo è in via di definizione. Al più presto verranno comunicate ulteriori informazioni in merito agli appuntamenti e nel corso delle prossime settimane saranno svelati ulteriori ospiti.

