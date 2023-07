Il Monferrato On Stage arriva domani, sabato 8 luglio, in Piazza Giuseppe Romita a BALDICHIERI (AT) con il concerto di IRENE GRANDI.

La cantautrice fiorentina emozionerà il pubblico del Monferrato On Stage con un live emozionante, coinvolgente, fatto di canzoni internazionali e italiane che spaziano dagli anni ’60 fino agli anni ’90, di ispirazione blues: da Etta James a Otis Redding, passando per Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina e tanti altri.

In scaletta non mancheranno i grandi successi che hanno segnato la carriera di Irene Grandi, come “Bruci la città”, “Bum Bum” e “La tua ragazza sempre”, per l’occasione rivisitati con un arrangiamento rock-blues.

Ad accompagnare Irene Grandi nella data fa parte del suo tour, Io in blues, ci saranno Max Frignani (chitarra), Piero Spitilli (basso), Fabrizio Morganti (batteria) e, special guest, Pippo Guarnera (Hammond).

Ingresso gratuito. Inizio concerto ore 22.00.

Nel corso della setata sarà possibile assaggiare alcuni piatti tipici del Monferrato preparati dal Comitato Palio di Baldichieri.

Fino all’8 settembre il Monferrato On Stage si sposterà per altri 10 appuntamenti in vari comuni del territorio situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria

