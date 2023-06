Esce oggi venerdì 2 giugno, la nuova raccolta di gemme nascoste nel suo ricco e vasto catalogo dell’innovativo compositore e pianista Ludovico Einaudi.

Dopo il Vol. 1 del 2020, Undiscovered II contiene brani selezionati da Ludovico, alcuni mai resi disponibili fisicamente prima d’ora, tra cui una nuova versione per pianoforte solo di Experience, il suo brano più amato al mondo.

In merito a Undiscovered II, Einaudi dichiara: “Quando ho scelto la musica per Undiscovered nel 2020 è stato difficile decidere cosa includere e cosa lasciare fuori. C’erano molti brani che alla fine non sono stati inseriti nell’album, ma li ho tenuti nel mio taccuino nel caso in cui fossi tornato a questo progetto. Per fortuna è stato così. Ecco quindi su Undiscovered Volume 2 altri brani che vorrei invitarvi ad ascoltare. Spero che vi piacciano tanto quanto è piaciuto a me riscoprirli”.

Undiscovered II segue un 2022 eccezionale per Einaudi, che ha visto l’uscita di Underwater, il suo primo album di pianoforte solo degli ultimi 20 anni, che ha raggiunto la top 20 nella Official UK Album Charts ed è diventato l’album di musica classica più ascoltato in streaming nel Regno Unito di tutti i tempi.

Underwater ha segnato anche l’11° album di Einaudi al #1 della classifica classica. Il 2022 è stato anche l’anno migliore per Einaudi per quanto riguarda lo streaming, con una crescita del 56% su tutte le piattaforme, con 550 milioni di stream e 2,8 milioni di follower solo su Spotify. Ludovico Einaudi ha 6,8 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, più di Mozart (6,2 milioni) e Chopin (6 milioni).

Ludovico Einaudi terrà quattro concerti presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma il 20, 21, 22 e 23 giugno (info e biglietti: https://www.ticketone.it/artist/ludovico-einaudi/ludovico-einaudi-underwater-tour-3113887/ e tornerà a fine anno per i tradizionali concerti al Teatro Dal Verme di Milano, 11 date dal 30 novembre al 17 dicembre (info e biglietti: https://www.ticketone.it/artist/ludovico-einaudi/ludovico-einaudi-al-teatro-dal-verme-di-milano-3322638/).

LUDOVICO EINAUDI – UNDISCOVERED II

DISPONIBILE DA VENERDÌ 2 GIUGNO SU DECCA RECORDS

2 CD, 2 LP, 2 LP COLORATI, DIGITALE

