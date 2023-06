Joe T Vannelli, dj e produttore: nuovi progetti musicali

Il dj e produttore di fama internazionale Joe T Vannelli è al lavoro su tanti nuovi progetti musicali negli studi milanesi di SOUND FAKTORY, il suo hub musicale e creativo inaugurato a giugno 2019.

Tra le nuove produzioni di JOE T VANNELLI ci sono “THE KOLORS – ITALODISCO (JOE T VANNELLI REMIX)”, il remix dell’ultimo singolo dei THE KOLORS da oggi, venerdì 16 giugno, disponibile in digitale (Warner Music Italy) e “JOE T VANNELLI feat TH – Leave Me Baby ( Remix HAXI:ATT)”, un remix di pura house music con l’iconica voce di Thelma Houston, in uscita il 23 giugno e già disponibile in pre-save su Traxsource (https://www.traxsource.com/title/2038323/leave-me-baby).

Attualmente JOE T VANNELLI è al lavoro su altri remix, entrambi di prossima uscita: “CALL ME (JOE T VANNELLI remix)”, uno dei brani più famosi di IVANA SPAGNA e “CRAZY FOR A DISCO DANCE”, il nuovo singolo di IN DA CLUB feat. IVANA SPAGNA.

Ispirandosi alla concezione creativa della Factory di Andy Warhol, SOUND FAKTORY nasce con l’idea di far incontrare gli artisti, farli stare a proprio agio in un luogo che sia fonte di ispirazione e di collaborazioni.

Tra i tanti artisti, musicisti e i dj che in questi anni sono stati ospitati nella Sound Faktory ci sono Ornella Vanoni, Clementino, Ensi, Boss Doms, Mace, Ivana Spagna, Alexia, Samuel, Boosta, Max Brigante, Saturnino, Roger Sanchez, David Morales, Mousse T, Albertino, Federico Scavo e The Cube Guys.

