“Robot”: nuovo singolo di North of Loreto,Mecna e Gaia

Quest’estate arriva una collaborazione esplosiva: “Robot” è la nuova “chicca” italo-disco di North of Loreto,

il progetto del producer di successo Bassi Maestro, che affonda le sue radici negli anni ’80 per regalarci una perla pop e moderna, dal ritornello martellante.

Le voci di uno dei più apprezzati rapper italiani Mecna e della cantautrice italo-brasiliana Gaia si rincorrono e ci raccontano le schermaglie amorose di due persone, un sentimento non corrisposto, un amore caratterizzato da un “cuore di latta”.

Tra (auto)ironia e melodie appiccicose, “Robot” è la hit estiva che non ti aspettavi.

NORTH OF LORETO

Il side project elettronico di Bassi Maestro sotto lo pseudonimo di North of Loreto, ispirato al quartiere di Milano in cui per tanti anni ha abitato e ha avuto il suo studio.

MECNA, classe 1987, è un rapper capace di raccontarsi in modo intimo e personale attraverso produzioni raffinate, caratterizzate da tappeti elettronici e atmosfere soffuse che unite alle liriche autobiografiche ma mai autoreferenziali creano uno stile inedito e inconfondibile.

GAIA, cantautrice italo brasiliana classe 1997, nel 2016 partecipa a XFactor arrivando in finale e dopo 3 anni vince Amici.

https://www.universalmusic.it

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia