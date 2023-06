Arriva a Bollate la notte bianca 2023. Si terrà sabato 24 giugno a partire dalle ore 19.00

con un ricco programma per grandi e piccini:intrattenimenti, musica di diversi generi, arte di strada, auto e moto, ampie aree per i più piccoli e tantissime associazioni presenti. I tanti negozianti che hanno aderito, inoltre, proporranno intrattenimenti, food&beverage, esposizioni e iniziative di vario tipo.

“La Notte bianca – dice l’Assessore al Commercio Lucia Rocca – è un momento di festa per tutta la famiglia ed è anche l’occasione per vitalizzare e vivacizzare la nostra città, facendo emergere le sue capacità ludiche e la sua disponibilità a creare sinergia tra le risorse commerciali e culturali esistenti. Speriamo che il bel programma che abbiamo messo in campo sia di stimolo ai bollatesi ad uscire di casa, per vivere più a fondo la nostra città e tutte le attrattive che può offrire a grandi e piccini. Aspettiamo tutti per una serata di divertimento e spensieratezza”.

Ecco le vie coinvolte dalla manifestazione

La Notte bianca 2023 si svolgerà nelle vie Matteotti, Sartirana, Roma e Cavour e nelle piazze Martiri della Libertà, Aldo Moro. San Francesco e Carlo Alberto dalla Chiesa. Durante la manifestazione, tutte queste strade saranno chiuse al traffico.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Bollate in collaborazione con la Pro loco di Bollate, la Confcommercio e i commercianti.

