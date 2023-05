“Tu sai essere”, il nuovo brano di Fabio Martorana,

Da mercoledì 31 maggio sarà disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “TU SAI ESSERE”,

il nuovo brano del cantautore FABIO MARTORANA, che sarà in radio dal 9 giugno.

“Tu sai essere” verrà presentato in anteprima live questa sera, sabato 27 maggio, in via dei Butteri a CISTERNA DI LATINA (LT), in occasione della festa Madonna del Divino Amore (ore 21.00 – ingresso gratuito).

Pubblicato e distribuito da Tunecore, “Tu sai essere” è una dichiarazione d’amore, a tratti malinconica, con cui il cantautore vuole far riflettere su come accettare e superare la paura di poter perdere la persona amata.

Un importante messaggio sull’amore, che si differenzia dal possesso per il rispetto dei pensieri, delle azioni e dei comportamenti dell’altro.

www.facebook.com/fabiomartoranaart

https://instagram.com/fabio_martorana

www.youtube.com/@fabiomartorana7015

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia