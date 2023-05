OneRepublic, band multiplatino nominata ai GRAMMY®, ha pubblicato il nuovo singolo “Runaway”. Il pezzo arriva dopo la superhit “I Ain’t Worried”, che ha totalizzato oltre 3 miliardi di stream ed è inclusa nella colonna sonora del film campione d’incassi “Top Gun: Maverick”.

In concomitanza con l’uscita, gli OneRepublic hanno premiato il video ufficiale della canzone, diretto da Tomás Whitmore e girato durante il tour in Asia (in ben 8 città del Sudest Asiatico tra cui Hong Kong, Manila, Jakarta, Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Taipei e Tokyo).

OneRepublic, nella clip, cantano il nuovo brano dall’alto dell’iconico resort Marina Bay Sands di Singapore, più precisamente dal 56° piano dello SkyPark Observation Deck e all’interno delle suite rimodernate e riarredate del resort.

La suggestiva location è lo scenario perfetto per descrivere l’essenza della canzone e del video all’insegna del viaggio e dell’esplorazione.

La clip comincia con la band che s’imbarca su un volo per l’Asia, utilizzando le cuffie Bose QuietComfort Earbuds II e lasciandosi tutto alle spalle, preparandosi alla loro più grande avventura. Varie location in Asia sono poi mostrate e si alternano a ritmo di musica.

Questa settimana Ryan Tedder ha lanciato la sua pagina Spotify Songwriter, inserendo tutto il suo lavoro di prolifico autore di canzoni per numerose superstar della musica mondiale.

Nella pagina sono inserite le principali hit da lui scritte come “Halo” di Beyoncé, “I Know Places” di Taylor Swift, “Sucker” dei Jonas Brothers, “Rumour Has It” di Adele, “Bleeding Love” di Leona Lewis fino alla recente “Angels Like You” di Miley Cyrus in vetta alle classifiche digitali.

Il gruppo è attesissimo a luglio con una serie di concerti italiani: martedì 11 a Roma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica (data sold-out), il 12 a Napoli all’Arena Flegrea (Noisy Naples Fest) già tutto esaurito, il 14 a Mantova a Piazza Sordello (sold-out) e domenica 16 al Lucca Summer Festival.

OneRepublic

Instagram | Facebook | Twitter | YouTube | TikTok | Website

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia