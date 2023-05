“The Best Of Live”: il Tour del poliedrico cantautore Gerardo Balestrieri, che avrà inizio il 6 giugno

Il 21 aprile è uscito in digitale la raccolta “THE BEST OF” (L’Orto/Ingrooves) del cantautore, che con questo disco ha sintetizzato il suo percorso discografico tra musica, teatro e viaggi.

Una carriera che inizia nel 2007 con l’album d’esordio “I Nasi Buffi E La Scrittura Musicale” arrivato secondo nella categoria “Opera Prima” del Premio Tenco dello stesso anno.

Gerardo è un appassionato di swing, di echi tzigani, dell’oriente dei Greci, del jazz e della Francia, del ritmo contagioso, del twist e del Sud America.

Attraverso testi sfumati e maturi, l’inconfondibile voce dinoccolata e scura, Balestrieri ama giocare con le parole senza perder di vista il ritmo e la danza proponendo «canzoni per anche ed orecchie, per ricci, per pance e per tacchi» come afferma lui stesso.

Dal 6 giugno Gerardo sarà in tour.

Ecco le prime date in continuo aggiornamento

venerdì 06 giugno ROMA – TEATRO ARCILIUTO

sabato 07 giugno ROMA – SANTA LIBBIRATA | LA CARRETTERIA

venerdì 09 giugno MILANO – FRISA’ BISTROT

NAPOLI TBA

venerdì 23 giugno MILANO – LA SCIGHERA

giovedì 29 giugno VENEZIA – LAGUNA LIBRE

GERARDO BALESTRIERI

Facebook https://www.facebook.com/ger.balestrierin

Instagram https://www.instagram.com/gerardo.balestrieri

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia