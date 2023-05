Dall’opera al ministero… Questo giorno glorioso annuncia l’arrivo simultaneo dell’EP di cinque cover dei Ghost, PHANTOMIME e il debutto della virtual experience “Escape From The Ministry“.

L’esperienza dell’escape room virtuale “Escape From The Ministry” offre ai fan la prima possibilità in assoluto di esplorare le sacre sale del ministero recentemente rinnovato – già intraviste in diverse puntate della serie di “webisodes” dei Ghost – ovviamente con la colonna sonora del nuovissimo PHANTOMIME.

Per iniziare l’avventura all’interno del ministero vai su https://i.ghost-official.com/EscapeTheMinistry. Dai un’occhiata in giro ma scappa prima di essere trovato!

La pubblicazione di PHANTOMIME è stata preceduta in questa settimana dall’uscita della fedele cover di “Phantom of the Opera” degli Iron Maiden e dalla pubblicazione della reinterpretazione di “Jesus He Knows Me” dei Genesis il mese scorso.

PHANTOMIME è stato concepito come seguito all’opera IMPERA, in vetta alle classifiche internazionali lo scorso anno.

Un EP rappresentativo del dna musicale dei vincitori del Grammy, PHANTOMIME è composto da cover di classici dei Television, Genesis, The Stranglers, Iron Maiden e Tina Turner. PHANTOMIME rende omaggio in egual misura a ciascuna di queste diverse influenze, caratterizzandole tuttavia tutte con l’innegabile firma sonora dei Ghost.

Track listing completa di PHANTOMIME:

“See No Evil” (Television)

“Jesus He Knows Me” (Genesis)

“Hanging Around” (The Stranglers)

“Phantom of the Opera” (Iron Maiden)

“We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)” (Tina Turner)

L’uscita di PHANTOMIME coinciderà con l’inizio del tour mondiale 2023 dei Ghost da Rouen, in Francia, il 21 maggio.

Attraversando quattro continenti: Europa, Nord America, Sud America e Australia, il rituale live dei Ghost del 2023 si manifesterà in occasione del Primavera Sound 2023, dove la band condividerà il palco con Blur, Depeche Mode, Halsey e Kendrick Lamar, tra gli altri, e Sweden Rock Festival 2023, dove Ghost sarà uno dei quattro headliner insieme a Def Leppard, Iron Maiden e Motley Crue.

I Ghost faranno quindi un trionfante ritorno in Nord America, per il tour estivo RE-IMPERATOUR U.S.A. 2023 con l’ospite speciale Amon Amarth.

RE-IMPERATOUR USA 2023 prende il via il 2 agosto a Concord, in California, con tappe in più di due dozzine di città prima del suo finale di due notti al Kia Forum di Los Angeles l’11 settembre e, recentemente aggiunto a grande richiesta, il 12 settembre.

