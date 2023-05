Proseguono gli appuntamenti allo SPIRIT DE MILAN la cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità”:

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO

Alle 22:00 – concerto dei THE GOOSE BUMPS: progetto nato nel 2013 dall’idea comune di 4 ragazzi della provincia di Milano di proporre dal vivo uno show selvaggio di brani originali, ma che si ispiri fortemente alla tradizione rockabilly e rock’n’roll degli anni ‘50.

GIOVEDÌ 25 MAGGIO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con EMILIO E GLI AMBROGIO: nel loro repertorio propongono le canzoni dei grandi maestri del cantautorato milanese: Gaber, Jannacci principalmente, ma non solo.

VENERDÌ 26 MAGGIO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con RE-BEAT: band di giovani musicisti che ripercorrerà la beat generation, passando da Gianni Morandi a Caterina Caselli fino all’indimenticabile surf dei Beach Boys e alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman. A seguire Dj Set con la musica anni 70-80-90 di Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 27 MAGGIO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con GIORGIO CUSCITO’S WOODCHOPPERS: direttamente da Roma il sassofonista Giorgio Cuscito, tra i massimi esponenti dello swing nazionale suonato per il Lindy Hop e gli altri generi di danze Swing!

Biglietto di ingresso € 7 per chi cena o fa aperitivo, € 15 con consumazione per chi viene dopocena (€ 10 per i soci Spirit de Milan Aps 2022). A seguire Swing Dj set con Mister Dip.

Prevista anche l’esibizione di ballo delle Whoopie Gals con la loro nuova chorus line e la gara di lindy hop (iscrizione: https://forms.gle/Z23bxFxu6JBnpBHw5). In palio per i 4 vincitori un carnet di 5 ingressi alle prossime Holy Swing Night!

DOMENICA 28 MAGGIO

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB con GIORGIO CUSCITO & (HOT) FRIENDS.

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES con CEK AND THE STOMPERS: un progetto che consolida la forte presenza e l’anima roots di Cek Franceschetti e che imbocca una nuova strada fatta di ricerca e sperimentazione, di terreni su cui radicare e fare germogliare nuove espressioni musicali dove il blues non si pone limite e confini.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

