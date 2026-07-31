MADDALENA entra ufficialmente nella lineup del Jova Summer Party e sarà tra gli artisti protagonisti della tappa di Catanzaro, in programma il prossimo 22 agosto (Calabria Music Arena – Viale Europa).

È disponibile in radio e digitale “EI MADDALENA” (https://ada.lnk.to/eimaddalena), il nuovo singolo di MADDALENA (Trident Concerts\ADA Music Italy).

Il singolo, irresistibilmente pop, prodotto da CanovA è un racconto autobiografico che si apre a una dimensione insieme ironica e universale.

In questo brano, l’io non si limita a narrarsi, ma si osserva, si mette in discussione e si interroga sulla propria condizione, fino a diventare uno specchio in cui chiunque può riconoscersi.

Tra leggerezza e profondità, prende forma una riflessione intima ma condivisibile, capace di trasformare un’esperienza personale in un sentimento collettivo.

«In questa canzone” – afferma Maddalena – c’è la mia caoticità, la mia energia, i miei gusti musicali, i miei riferimenti artistici. Mi sono ispirata al pendolo di Schopenhauer, la celebre metafora che racconta la vita come un’oscillazione continua tra noia — quel vuoto che inquieta e spaventa — e dolore, che qui si fa “rumore”, perché “voglio fare musica pop e amo la Rettore”, materia viva da trasformare in musica. In mezzo, esistono lampi brevissimi: istanti di felicità che non durano, ma illuminano. Sono rari, sì, ma sono il vero sapore dell’esistenza. Questo brano nasce per invitarci a riconoscerli, a fermarli con lo sguardo, a ringraziarli e a dar loro un valore infinito. Voglio pensare mentre ballo e mentre sbaglio, datemi “un centro, ma senza troppa gravità”».

La cantautrice romana sta attualmente lavorando al suo primo progetto musicale con la produzione di CanovA, Raffaele “Rabbo” Scogna (MACE, Gemitaiz, Tommaso Colliva) ed Emanuele Nazzaro (bassista per Blanco, Madame, Olly). Aprendo alcune date del PalaJova e del tour di Cristiano De André, Maddalena si è affermata come una delle presenze emergenti più interessanti del panorama live nazionale.

https://www.instagram.com/maddalena/

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