Il 6 ottobre 2023, Francesco Cicchella salirà sul palco del Palazzo dei Congressi di Lugano con il suo spettacolo BiS!

In questo one man show, prodotto da Top Agency e distribuito e organizzato in collaborazione con Ventidieci e MyNina Spettacoli, Francesco Cicchella si gioca tutte le sue carte: ritroveremo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performance completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate.

Sul palco, oltre all’artista partenopeo (che firma anche la regia), troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis, la band diretta dal maestro Paco Ruggiero e due ballerine, che impreziosiscono lo show con le coreografie di Margherita Siesto. Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis.

I biglietti per la data del 6 ottobre 2023 dello spettacolo BiS! al Palazzo dei Congressi di Lugano, sono in vendita da oggi, mercoledì 24 maggio, alle ore 12.00 su TicketCorner.

