Moby, cantante, cantautore e produttore multi-platino, ha pubblicato il suo 20° album in studio “Resound NYC”,

una rielaborazione orchestrale di quindici dei suoi brani più iconici scritti o registrati a New York tra il 1994 e il 2010.

A febbraio Moby ha lanciato Resound NYC con In This World featuring Marisha Wallace, a cui sono seguiti Walk With Me, con Lady Blackbird, Extreme Ways con Dougy Mandagi (Temper Trap) e South Side con Ricky Wilson (Kaiser Chiefs).

Oggi condivide In My Heart, il brano di apertura dell’album, con la splendida voce di Gregory Porter.

Tra gli altri ospiti vocali figurano Margo Timmins e Amythyst Kiah.

In My Heart era originariamente presente nel sesto album in studio 18 di Moby. Bellissimi e avvolgenti archi aprono la rivisitazione del brano da parte di un coro gospel.

A proposito della collaborazione con Gregory Porter, Moby ha dichiarato: “Una delle cose migliori del non essere un grande cantante è che mi costringe a lavorare con grandi cantanti, e Gregory è semplicemente uno dei più grandi al mondo”.

Riguardo alla collaborazione con Moby, Gregory Porter ha dichiarato: “È un piacere lavorare di nuovo con Moby per ‘In My Heart’ e far parte del revival di un classico. Il messaggio di lasciarsi guidare dall’guidare e dalla fede è universale”.

Resound NYC Tracklisting:

In My Heart ft. Gregory Porter Extreme Ways ft. The Temper Trap South Side ft. Ricky Wilson Flower (Find My Baby) ft. Amythyst Kiah In This World ft. Marisha Wallace Helpless ft. Margo Timmins, Damien Jurado Signs Of Love Perfect Life ft. Ricky Wilson When It’s Cold I’d Like To Die ft. P.T. Banks Slipping Away Second Cool Hive ft. OUM, Sarah Willis Hyenas Last Night Run On ft. Danielle Ponder, Elijah Ponder Walk With Me ft. Lady Blackbird

www.universalmusic.it/classica

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia