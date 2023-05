A due anni di distanza dalla fine del progetto dei DAFT PUNK, venerdì 12 maggio, dopo 10 anni dalla sua pubblicazione, è uscito “Random Access Memories” (10th Anniversary Edition),

la riedizione estesa dell’album dell’iconico duo parigino formato da Thomas Bangalter & Guy-Manuel de Homem-Christo responsabile di alcuni dei brani dance e pop più famosi di sempre, con 9 nuove tracce demo e outtake, per un totale di 35 minuti di musica inedita mai rilasciata prima d’ora.

Questa nuova versione è disponibile nei seguenti formati: triplo LP 180 grammi, doppio CD digipack e digitale.

Inoltre, la versione originale di “Random Access Memories” è per la prima volta disponibile in audio spaziale con Dolby Atmos su Apple Music.

Tra i diversi brani presenti nell’album anche l’inedito “Infinity Repeating (2013 Demo)” che come da titolo, è stato registrato dieci anni fa, durante la realizzazione di “Random Access Memories”, ai Conway Recording Studios a Los Angeles e agli Electric Lady Studios a New York.

Il brano è stato creato prima di “Instant Crush”, un’altra collaborazione Daft Punk x Julian Casablancas, certificata platino dalla RIAA.

“Infinity Repeating (2013 Demo)”, ultima testimonianza inedita della musica della band, ha un’atmosfera sognante, eterea e dal sound jazz.

Per celebrare l’anniversario dell’uscita dell’album, l’AR Studio di Snapchat ha creato “Daft Punk: Memories Unlocked”, una serie di esperienze a realtà aumentata mai viste prima per i fan di tutto il mondo.

L’esperienza in tre parti comprende una traccia personalizzata generata da AR di “Horizon”, una caccia al tesoro globale in 10 città di tutto il mondo in luoghi iconici indicati dalle loro coordinate GPS e un’ampia campagna di cartelloni pubblicitari a Parigi, New York, Los Angeles, Città del Messico, Sydney, Londra, Liverpool e Berlino, contenenti un’esclusiva esperienza AR tramite un codice QR.

Questa la tracklist di “Random Access Memories” (10th Anniversary Edition):

Give Life Back to Music The Game of Love Giorgio by Moroder Within Instant Crush Lose Yourself To Dance Touch Get Lucky Beyond Motherboard Fragments of Time Doin’ It right Contact Horizon Ouverture Horizon (Japan CD) GLBTM (Studio Outtakes) Infinity Repeating (2013 Demo) GL (Early Take) Prime (2012 Unfinished) LYTD (Vocoder Tests) The Writing of Fragments Of Time Touch (2021 Epilogue)

