Auguri a tutte le mamme dalla redazione di Dietro la Notizia

Auguri a tutte le mamme

Spesso siamo presi da mille pensieri o semplicemente distratti da tutto ciò che ci circonda quotidianamente.

Succede allora di dare alcune cose per scontate e questo può succedere anche per gli affetti. Sia oggi quindi una giornata in cui il regalo più bello che possiamo fare alle nostre madri è quello di fermarci a pensare e ringraziarle.

Per tutto quello che hanno fatto per noi, dall’averci cresciuti nel loro grembo e a farci nascere. Per le volte che non le abbiamo fatte dormire, preoccupare e quei momenti in cui le abbiamo fatte sentire orgogliose.

Sia oggi il giorno, l’occasione per avvicinarci di più, donando un abbraccio e un sorriso, seppellendo a volte situazioni che non ci sono piaciute, e in cui non abbiamo considerato che anche loro sono persone e possono sbagliare.

Sia un giorno in cui l’affetto e la dolcezza prevalga su quanto c’è di brutto nella società in cui viviamo

Grazie a tutte voi mamme, che ci regalate una forma d’amore incondizionato e per sempre

E sia una festa anche per tutte le donne che non hanno avuto la possibilità di diventarlo e per le mamme che non possiamo più abbracciare

Davide Falco