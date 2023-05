“Diluvio universale” , il nuovo singolo di Omar Pedrini

“Diluvio universale” disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 19 maggio,

è il primo estratto che anticipa l’uscita del nuovo album: “Sospeso”

Un titolo emblematico, per un brano che vuole sensibilizzare contro i cambiamenti climatici, tema caro a OMAR PEDRINI sin dall’esperienza coi Timoria (ricorderemo il profetico “2020” pubblicato come grido per il pianeta già nel 1994).

Portavoce da tempi non sospetti di temi alti quali la spiritualità, il legame col pianeta Terra e l’ambientalismo, in “Diluvio Universale” l’artista canta dell’urgenza di rialzarsi, lottare, non abbandonare le speranze e piuttosto passare dalle parole ai fatti, quasi una dedica alle nuove generazioni per dare loro voce in un brano in cui la ritualità del suo rock si mescola con un attitudine funk e quasi gospel.

“Faccio parte e ho rappresentato la X Generation, – racconta Omar Pedrini – la prima generazione sfigata. Noi si protestava duramente nelle piazze, ma vedendo le generazioni di oggi sono basito dall’indifferenza o peggio dall’intolleranza di molti nei confronti delle proteste, per altro pacifiche dei ragazzi dell’ultima generazione. Non capire e non assecondare le loro più che fondate paure e l’insicurezza in cui sono “sospesi” potrebbe portare in futuro a scontri generazionali peggiori e sicuramente più violenti. Se non stiamo tutti quanti attenti e non rinunceremo ad alcuni privilegi sarà un Diluvio Universale”.

“Sospeso”, in uscita a giugno, è il diciottesimo disco di Omar Pedrini tra gli undici scritti per i Timoria e quelli solisti di cui è il settimo.

Un lavoro prodotto col suo storico braccio destro Carlo Poddighe (anche coautore di alcuni brani) e suonato coralmente dalla ormai rodata Omar Pedrini Band, che conferisce al lavoro il sound di una solida rock ‘n roll band, con influenze sonore dal post punk – new wave al prog rock anni ‘70, un po’ Timoria, amato da sempre da Omar.

Svelata anche la tracklist del disco. Leggendo i titoli delle canzoni se ne percepisce l’urgenza dei contenuti, molto legati all’attualità e alla chiamata per l’impegno sociale.

“SOSPESO”: LA TRACKLIST

1. Dolce Maria

2. La giusta guerra

3. Diluvio Universale

4. Ombre etrusche (un canto orfico)

5. Col fiato sospeso

6. Una e Unica

7. Plastic Killer (anni ’80)

8. Fresco

9. Finchè è finita (l’ultima sfida)

10. Mangia Ridi Ama (little boy K 12b)

“Nove canzoni e un’Ave Maria”, così le ha definite l’artista.

